Arruabarrena despejó dudas: con Paredes cerca de ser titular, el posible 11 de Boca vs. Vasco da Gama

El DT de Boca ya dejó atrás el triunfo con Talleres y piensa en el armado del equipo para el duelo más importante del semestre hasta el momento.

Con autoridad y actitud, Boca venció a Talleres por 2 a 1 en La Bombonera por el Torneo Clausura, en un partido en el que Rodolfo Arruabarrena casi que no cuidó futbolistas pese a que este martes enfrentarán a Vasco da Gama en Brasil. De los habituales titulares que se encuentran sanos, el DT únicamente preservó a Facundo Herrera y a Leandro Lozano en el segundo tiempo. El resto, sumaron minutos desde el arranque o están lesionados.

En este contexto, la victoria ante el equipo cordobés le despejó algunas dudas al entrenador para el duelo en el Maracaná que definirá al primer finalista de la Copa Sudamericana. Si bien se mostró cauto con la presencia de Leandro Paredes por su lesión, el DT contará con él en Rio de Janeiro, ya sea como titular o ingresando desde el banco de suplentes.

En caso de no estar en condiciones de estar desde el arranque, quien sumó porotos para ser titular fue Rodrigo Battaglia, de gran regreso a las canchas luego de 10 meses de parate por lesión.

Leandro Paredes, el capitán de Boca.

Además de esta duda, Arruabarrena tiene una más en el posible 11 para este martes. En concreto, entre Sebastián Villa, Carlos Palacios y Ángel Romero saldrá el tercer delantero que estará desde el arranque. Los nueve nombres restantes salen de memoria.

El posible 11 de Boca vs. Vasco

Álvaro Montero será el arquero, con una defensa conformada por Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Jagger Herrera y Lautaro Blanco, un mediocampo con Milton Delgado y Santiago Ascacibar confirmados, a la espera de Leandro Paredes o Rodrigo Battaglia como el volante central entre los dos internos. Por último, en la delantera estarán Leonel Flores y Miguel Merentiel, mientras que Sebastián Villa, Carlos Palacios y Ángel Romero competirán por el último lugar.

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La logística de Boca para viajar a Río de Janeiro

Según pudo saber BOLAVIP, Boca llegará el domingo al Aeropuerto Internacional de Galeão para el encuentro que se disputará el martes por la noche en el Estadio Maracaná frente a Vasco da Gama. De esta manera y según lo planificado por las autoridades, se estima que 17:30 es el horario preestablecido para el arribo.

A su vez, habrá entrenamiento el lunes por la mañana, que se llevará a cabo en el Ninho do Urubu. Dicha práctica formal será la última del Xeneize bajo las órdenes de Rodolfo Arruabarrena antes de la revancha por la semifinal de la Copa Sudamericana 2026. Además, en las próximas horas se deberán informar los preparativos de seguridad para los hinchas.

La vuelta entre Vasco da Gama y Boca

En definitiva, el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026 entre Vasco da Gama y Boca Juniors se llevará a cabo en el Estadio Maracaná, el próximo martes 20 de octubre, desde las 21:30 horas de la República Argentina.

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¿Por qué Vasco da Gama y Boca juegan en el Maracaná?

Cabe recordar que será el regreso de Boca al Maracaná tras la final de la Copa Libertadores 2023. En aquella edición, el Xeneize que comandaba tácticamente Jorge Almirón llegó a la última instancia tras avanzar tres series consecutivas por penales, pero cayó por 2-1 ante Fluminense en el tiempo extra luego de un partido apasionante y muy cambiante.

Esto ocurre debido a que Vasco da Gama no puede ser local porque su estadio no cumple con los requisitos. Debido a que en esta instancia se necesita cumplir con ciertos parámetros mínimos ligados a la capacidad, debe salir de su casa. Por ese motivo, se barajaron diferentes posibilidades para albergar el encuentro estelar frente al Xeneize.