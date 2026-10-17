Arruabarrena tomó postura sobre el polémico árbitro para la revancha entre Boca y Vasco da Gama

El Xeneize visitará a Vasco da Gama en el Estadio Maracaná el próximo martes por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana.

Boca superó a Talleres por la fecha 13 de la Zona A del Torneo Clausura y ahora puede enfocarse de lleno en lo que será el duelo del próximo martes ante Vasco da Gama en el Estadio Maracaná. El Xeneize visitará al elenco carioca por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana con la misión de revertir el 1 a sufrido en la ida.

Mirá la Copa Sudamericana a través de Disney+

Una de las grandes polémicas de los últimos días fue la designación de Jesús Valenzuela como árbitro de este encuentro. El venezolano fue protagonista en el empate 1 a 1 entre Boca y Cruzeiro en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, en el que el juez anuló un gol de Merentiel por una mano de Milton Delgado.

Rodolfo Arruabarrena fue consultado al respecto en conferencia de prensa y eligió la mesura: “No me preocupa, no soy de hablar de los árbitros, entiendo que ustedes sí, yo no tengo las estadísticas, el otro día nos arbitró el mismo referí (Piero Maza) que últimamente la Sudamericana nos pitó los primeros partidos y perdimos, y lo hizo bien. Mientras los protagonistas sean los jugadores y no el VAR o el referí, estoy tranquilo“.

Rodolfo Arruabarrena. (Foto: Getty).

El historial de Jesús Valenzuela con Boca

Boca 2 – 0 Santos | Copa Libertadores 2021

Deportivo Cali 2 – 0 Boca | Copa Libertadores 2022

Boca 1 – 1 Fortaleza | Copa Sudamericana 2024

Boca 1 – 0 Cruzeiro | Copa Sudamericana 2024

Boca 1 – 1 Cruzeiro | Copa Libertadores 2026

Jesús Valenzuela. (Foto: Getty).

Publicidad

¿Qué se le viene a Boca?

20/10 | Vasco da Gama vs. Boca – Copa Sudamericana

25/10 | Independiente vs. Boca – Torneo Clausura

01/11 | Boca vs. River – Torneo Clausura

A/C | Boca vs. Defensa y Justicia – Torneo Clausura

14/11 | Boca vs. Banfield – Copa Argentina

El cuadro de la Copa Sudamericana 2026

DATOS CLAVE

Boca Juniors visitará a Vasco da Gama en el Maracaná por la Copa Sudamericana.

visitará a Vasco da Gama en el Maracaná por la Copa Sudamericana. Jesús Valenzuela fue designado como el árbitro del partido de vuelta ante Boca.

fue designado como el árbitro del partido de vuelta ante Boca. Rodolfo Arruabarrena le restó importancia a la polémica por la designación del árbitro.