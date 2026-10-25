Arruabarrena elogió a los futbolistas de Boca tras el triunfo agónico ante Independiente: “No puedo quejarme”

En la conferencia de prensa, el Vasco recordó la ardua seguidilla de partidos que afrontó el plantel para llegar a este presente.

Este domingo por la tarde, Boca venció 1-0 a Independiente por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026. Con un gol agónico de Facundo Jagger Herrera, el Xeneize se llevó tres puntos fundamentales para seguir puntero de la Tabla Anual. En medio de ese contexto, los hinchas arremetieron contra Malcom Braida por su flojo rendimiento individual.

Como habitualmente sucede, Rodolfo Arruabarrena asistió a la conferencia de prensa protocolar que diagrama la Liga Profesional de Fútbol al término de cada partido. En ese sentido, le preguntaron sobre la gran actualidad de su plantel y se encargó de elogiar a sus dirigidos. “Los chicos han dado la cara, no puedo quejarme“, sentenció el entrenador.

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Pocos segundos más tarde, el Vasco fue sincero. “Es importante tener un buen grupo. Sería un desagradecido si me quejo de las ganas. El orden, la profesionalidad que han tenido…“, expresó a modo de análisis sobre los jugadores del Xeneize. Eso sí, hizo una aclaración clave y soltó: “Pero no hemos ganado nada y ahora viene el clásico“.

Inmediatamente después, aseguró: “Aunque sea una frase hecha, es verdad: tengo jugadores inteligentes“. No conforme con esa declaración, redobló la apuesta y fue por más. “Fui claro desde el principio, necesito de todos. Hay un grupo y es este el camino. Restan dos meses y esperamos llegar peleando algo el 19 de diciembre (final de Torneo Clausura)”.

Rodolfo Arruabarrena, entrenador de Boca.

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A su vez, se refirió a la agobiante seguidilla de partidos que afrontaron en el último mes. “Los chicos están contentos, vendrá una semana larga después de mucho tiempo que no pudimos trabajar“, sostuvo el director técnico. Y además, reveló: “Tienen bien merecido el día libre que tendrán. El martes a la tarde nos volveremos a encontrar“.

Más declaraciones del Vasco Arruabarrena

En cuanto a lo ocurrido en Avellaneda, analizó: “Ha sido un partido con dos equipos que buscaban el arco rival. Hicimos un buen partido, pero nos faltó estar más precisos en los últimos 25 metros. Hemos tenido un desgaste mental y tomamos decisiones apuradas. Por suerte en una pelota parada pudimos convertir y llevarnos tres puntos importantes“.

Sobre Facundo Herrera, el Vasco soltó: “Estoy contento por él porque necesitaba convertir. Tiene un muy buen juego aéreo, lleva pocos partidos y va ganando experiencia. Sabe que tiene que tener los pies en la tierra e ir partido a partido, además de aprovechar las oportunidades. Es un gol que vale 3 puntos y la opción de mantenernos en lo alto de la Tabla Anual, a falta de dos partidos. Espero que siga sumando más goles“.

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JAGGER HERRERA, DE BOCA PREDIO 🇸🇪 pic.twitter.com/kLEe6lViuZ — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 25, 2026

En cuanto a Leandro Paredes, dio detalles desconocidos. “En los últimos 15 minutos estábamos preguntando cómo estaba, pero siempre me respondió con pulgar para arriba“, reconoció el Vasco sobre el capitán de Boca. Y en línea generales, agregó: “Yo físicamente al equipo lo veo bien, quizás es un desgaste mental por tantos partidos, es lógico“.

Analizó a Malcom Braida y su nivel individual. “A Caco lo vi bien. Venía de una lesión prolongada y es la primera vez que lo pongo de lateral izquierdo, la verdad que respondió bien“. En ese sentido, habló de Lautaro Blanco y deslizó: “En el partido de Brasil, a los 15 minutos tuvo una molestia. Entonces preferí no arriesgar pensando en el clásico y en lo que viene, por eso lo hice descansar“.

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