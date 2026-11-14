Arruabarrena fue exigente tras la clasificación de Boca a la final de la Copa Argentina: “Queremos pelear todo”

Enel Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, gracias a los goles de Santiago Ascacibar, Sebastián Villa y Leandro Lozano, Boca goleó 3 a 0 a Banfield y así se quedó con la clasificación a la final de la Copa Argentina, donde se enfrentará a Platense.

Luego de este encuentro, el entrenador del Xeneize, Rodolfo Arruabarrena, atendió a los medios en conferencia de prensa, en donde fue exigente a pesar del buen momento que atraviesa el equipo, que disputará dos finales y jugará los playoff del Clausura.

“Contento de volver a tener una nueva final. Saben lo que significa para mí la Copa Argentina. Felicito a los jugadores, es difícil después de lograr un título que se necesitaba en el club volver a tener una semifinal. Nos costó el primer tiempo, sobre todo los primeros minutos”, inició con sus dichos.

“Después tuvimos el control y teníamos que tener cuidado con las pérdidas de pelota y los espacios que dejamos. Hicimos el gol en un momento justo y el segundo tiempo Banfield tuvo que venir a buscar, encontramos más espacios y en líneas generales el triunfo es merecido. Después es volver a insistir en seguir teniendo ese hambre. Es difícil, pero los chicos están muy metidos y los resultados van ayudando. Ahora sí tenemos una semana para pensar en la final de Sudamericana y trataremos de darle una alegría a nuestra gente”, agregó sobre su análisis del partido.

Siguiendo con sus declaraciones, comentó: “Voy a insistir en lo mismo, somos Boca y tenemos que ir a buscar. Hay momentos que puede tener una rotación, algún mix. Venimos de semanas largas y seguramente si vamos consiguiendo las cosas que queremos vamos a tener más variantes porque pueden tocar partidos juntos. Queremos pelear todo y ya hace rato que lo venimos demostrando como grupo, con viajes y siendo presentes en momentos oportunos. Todos los partidos que hemos jugado han sido finales y el grupo dice presente, quien le toque jugar responde”.

“Soy bastante autocrítico y siempre quiero buscar los mejores rendimientos. El título del otro día no nos tiene que meter presión ni relajación, sino tratar de que nos haga soltar un poco más. Representamos a un club que tiene presión y hoy éramos los candidatos, pero es un partido de 90 minutos totalmente diferente a la liga y Banfield tiene chicos que si los dejas jugar te pueden pintar la cara. Podemos jugar mucho mejor, hay chicos que todavía les falta porque no tienen tanto fútbol y trataremos que estas sociedades que me gustan poder llevarla a los partidos”, continuó con la autocrítica.

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Por otro lado, destacó una virtud del equipo que considera clave para el momento del equipo: “Es importante acostumbrarte a ganar y más en este club, ya lo dije cuando le ganamos a Lanús sin merecerlo. Ahí conseguimos tres puntos muy importantes para llegar en la anual, para agarrar esa senda de victorias y no habíamos jugado bien. Creo que el tener esa personalidad y ese carácter y tratar de insistir cuando las cosas van mal es una virtud de este equipo. Siempre quiero ser superior al rival, pero en el fútbol argentino es imposible dominar los 90 minutos a un equipo. El equipo siempre demuestra tener esa entereza para sobrellevar las situaciones”.

Para cerrar, elogió a los futbolistas que tienen pocos minutos: “Nosotros cuando llegamos fuimos sinceros y fui de cara como siempre voy. Necesito de todos los jugadores, hubo salidas y llegadas de jugadores, pero en el grupo necesito a todos. En estos meses que venimos han tenido oportunidades todos, algunos menos que otros, y sinceramente la sensación que tenemos es que somos injustos con algunos chicos que tienen pocos minutos pero son decisiones que tengo que tomar”.

“En el día a día, las concentraciones, los que están afuera suman muchísimo y son chicos que hace meses eran criticados y el hincha no sabe esas cosas. Yo lo veo en el día a día, chicos que no son del Boca Predio y están sumando. No quiero quedar bien, ellos lo saben y cada tanto de los digo, me saco el sombrero porque son los que arman grupo y tiran para delante”, finalizó.

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El elogio a Montero

“Montero viene a un club muy importante, lleva una adaptación y lo ha hecho bien desde el principio. Es un arquero de jerarquía y de Selección, está bien y el grupo se siente respaldado en cuanto a sus rendimientos. Si le toca a Brey lo mismo. Hay una linda competencia y eso hace que los rendimientos sean altos”, soltó respecto al rendimiento del arquero colombiano.

El estado de Paredes y Bareiro

“Paredes salió bien, cansado como siempre. Viene de un año con mucha actividad, con el tema de la lesión, no tuvo una pretemporada y está bien. Es el capitán y el líder, sobre todo en rendimiento porque nos beneficia mucho, sabe mantener el ritmo, cuándo hay que poner más intensidad. La verdad que las palabras que pueda decir son de elogio, ya he hablado demasiado”, dijo sobre el capitán del equipo, que pidió el cambio en el complemento.

“Bareiro está trabajando a la par del grupo, está con muchas ganas y en algún momento tendrá su oportunidad. No tengo dudas de que va a responder porque tiene unas ganas bárbaras. Tiene características que no tenemos e intentaremos aprovecharlas”, cerró, al afirmar que el paraguayo podría volver pronto.