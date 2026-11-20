El entrenador del Xeneize cree en sus jugadores de cara al partido decisivo de la Copa Sudamericana en Barranquilla.

Rodolfo Arruabarrena y Leandro Paredes brindaron una conferencia de prensa conjunta en la previa de la gran final de la Copa Sudamericana 2026. Tanto el DT como el capitán de Boca contestaron varias preguntas, pero sin dudas la respuesta que más llamó la atención la tuvo el Vasco.

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“Tengo jugadores inteligentes, jugadores que iría a la guerra en cualquier lugar. Es más, tengo a los Wachiturros que si tengo que ir a Ucrania y a Rusia los desvalijan, el armamento nuclear se lo sacan a todos“, manifestó el Arruabarrena en la conferencia.

"TENGO JUGADORES CON LOS QUE IRÍA A LA GUERRA. ES MÁS, TENGO A LOS WACHITURROS"



El Vasco Arruabarrena bromeó con "Los Turros", el grupo que formaron varios jugadores de Boca



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Con los ‘Wachiturros’, el Vasco hace referencia al grupo de jugadores compuesto por Leonel Flores, Lautaro Di Lollo, Milton Delgado, Ayrton Costa, Tomás Aranda y el chileno Carlos Palacios.

En la misma línea, el entrenador de Boca le restó importancia a los dichos sobre la presión que pueda tener uno u otro equipo: “En este tiempo se ha hablado de las presiones, de un lado, del otro… Cada uno tiene su presión, creo que sí que depende del grupo que tengas, del equipo, de los jugadores, el carácter y la personalidad”.

“Nosotros hemos demostrado en este semestre que sabemos jugar este tipo de finales, espero que mañana no sea la excepción“, completó al respecto Arruabarrena.

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Arruabarrena protagonizó otro divertido momento en la rueda de prensa

“Yo espero hacer la charla como entrenador, que no me salga el hincha porque no la voy a poder terminar”, manifestó el director técnico. Tras hacer un breve silencio, remató con un “¿No, Merentiel?” que provocó la carcajada generalizada en la sala de prensa.