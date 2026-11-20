El Xeneize se medirá ante Atlético Mineiro en el Estadio Metropolitano de Barranquilla en búsqueda de la conquista continental.

Boca va por la conquista de la Copa Sudamericana. El próximo sábado, a partir de las 19.30 horas, los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena se verán las caras con Atlético Mineiro por la gran final. El duelo se disputará en Barranquilla y la expectativa es total. Quien palpitó el encuentro fue Ángel Clemente Rojas, gloria del Xeneize.

Rojitas, que vistió la casaca de Boca entre 1963 y 1971 -en esa etapa ganó cinco títulos- dialogó con el periodista Rodrigo Rea y afirmó: “Estoy seguro que Boca va a ganar el sábado. El equipo está bien, juega bien y es un equipo joven. Boca no estaba bien, hace mucho que no estaba bien”.

“Pero con estos chicos más el técnico ya se arregló todo y parece que este equipo no para y esto va a seguir mucho tiempo porque hay chicos que juegan bien de verdad”, añadió Rojitas.

Además, pidió por la presencia de Tomás Aranda: “Aranda tiene que jugar de movida, no entrar en el primer tiempo o en el segundo tiempo, tiene que jugar de movida, por qué es el mejor y tiene que estar. Es un fenómeno, juega muy bien al fútbol y juega con sus amigos”.

Rojitas y Riquelme en plena pandemia. (Foto: Prensa Boca).

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“El es el que maneja todo, es un fenómeno, y los que están al lado lo acompañan muy bien. Ya está en la bandera de los ídolos, no tengo dudas, la gente lo quiere y encima es un fenómeno como jugador, ya es un ídolo de Boca“, completó Ángel Clemente Rojas.

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