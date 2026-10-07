Arruabarrena recupera a Montero y duda con Paredes: el posible 11 de Boca vs. Instituto

El Vasco define la formación para este viernes en Córdoba con algunos cambios pensando en el compromiso internacional de la próxima semana.

El parate internacional no existió para Boca, ya que tuvo que disputar los partidos ante Racing por Copa Argentina y Unión por el Clausura mientras las selecciones tenían sus primeros compromisos post Mundial 2026. Ahora, el equipo dirigido por el Vasco Arruabarrena tendrá un compromiso complejo, bajo un contexto aún más desafiante.

Es que el Xeneize deberá viajar a Córdoba para enfrentar a Instituto, líder de la Zona A y una de las sensaciones de este Clausura, en un duelo pautado para este viernes desde las 19:30. Esto, en la previa del partido de ida por las semifinales de la Copa Sudamericana, donde recibirán a Vasco da Gama el próximo martes 13 en La Bombonera.

Por la trascendencia de ambos encuentros, Arruabarrena tiene varias decisiones tomadas respecto al armado del 11 inicial, aunque aún debe resolver una cuestión importante: si juega o no Leandro Paredes como titular.

Mientras duda respecto al capitán de Boca, debido a que se viene una intensa seguidilla y lo prefiere con la menor fatiga acumulada posible, el Vasco recuperará a Álvaro Montero para el duelo con Instituto, ya que este jueves volverá de su estadía con la Selección Colombia y sumará minutos para llegar con rodaje al duelo por Sudamericana.

Ante su presencia, radica la posibilidad de dejar fuera de la lista de convocados a Leandro Lozano, para que también descanse, o a Ángel Romero, debido a que no puede convocar a los seis futbolistas que ocupan el cupo de extranjeros.

Además de Montero, Carlos Palacios se perfila como titular por la lesión de Alan Velasco, así como también Sebastián Villa para darle descanso a Leonel Flores. Williams Alarcón será la variante de Paredes, como titular o alternativa, y Enner Valencia ya se transformó en una fija desde el banco. Por ende, Lozano o Romero tendrán que quedarse en Buenos Aires.

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El resto del equipo, en principio, no rotaría. Sin embargo, quedará ver qué dispone Arruabarrena en el entrenamiento del jueves, el último antes de embarcar rumbo a Córdoba.

El posible 11 de Boca para enfrentar a Instituto

Así las cosas, un posible 11 que se asoma para enfrentar a Instituto sería: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes o Williams Alarcón, Milton Delgado; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Carlos Palacios.

El calendario de Boca para las próximas semanas

DÍA L/V VS EQUIPO HORA 2/10 L Unión – Clausura | Victoria 3-0 9/10 V Instituto – Clausura 19:30 13/10 L Vasco da Gama – Sudamericana 21:30 18/10 – A confirmar L Talleres – Clausura A confirmar 20/10 V Vasco da Gama – Sudamericana 21:30 25/10 – A confirmar V Independiente – Clausura A confirmar 1/11 – A confirmar L River Plate – Clausura A confirmar