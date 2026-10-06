Óscar Córdoba arremetió contra Dibu Martínez y confesó que recomendó a Armani para Boca

No caben dudas que Óscar Córdoba es uno de los mejores arqueros de la historia de Boca. De la mano de Carlos Bianchi fue pieza fundamental de muchas de las conquistas más importantes del club entre fines de los 90 y comienzos de los 2000. Además, es un referente de la Selección Colombia, con la que ganó la Copa América 2001.

En diálogo con Rodrigo Rea, el ex arquero cuestionó las formas de Emiliano Martínez, analizó el presente de Boca y Álvaro Montero, recordó el día que recomendó a Franco Armani para el arco del Xeneize y tuvo palabras de reconocimiento para Carlos Bianchi, el entrenador más importante de su carrera.

Críticas a Emiliano Martínez

Óscar Córdoba fue duro con Dibu Martínez: “Es un arquero que saca resultados, no comparto su estilo porque lamentablemente cuando nos convertimos en referentes de sociedad tenemos que cuidar nuestras formas y él tiene que ser un ejemplo para los muchachos que quieren ser como él”

Además, agregó: “Es su estilo, solamente que yo digo: cuando tú eres el arquero de Argentina y los niños quieren ser como el arquero de Argentina, tienes que guardar un estilo y un comportamiento que lleve la altura de un arquero que representa a todos los argentinos“.

Emiliano Martínez. (Foto: Getty).

El presente de Boca y de Álvaro Montero

En relación a la actualidad del Xeneize, Córdoba afirmó: “Veo un equipo que está creciendo, que está madurando, que ha sacado resultados importantes, que se ha apalancado en un buen técnico, en buenos jugadores, en un directivo que ha aprendido de los errores. Y ojalá este sea el año donde cristalice todos esos defectos para poderlo catapultar en un buen título para la institución”.

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Por otro lado, el colombiano analizó el presente de Montero, su compatriota: “A Montero lo vengo siguiendo desde que regresó de Turquía a Colombia. Es un arquero de muy buena talla que ha tenido experiencias; primero se fue, creo que estuvo en Vélez, luego volvió a Colombia, luego regresó”.

También dijo: “Ha tenido la oportunidad de salir a jugar al exterior y ahora ha capitalizado muy bien esta última donde volvió a Vélez y se reafirmó en Vélez donde ya pasa a Boca en un valor importante y a ser importante, porque las últimas presentaciones han demostrado que ha tenido bastante madurez”.

Álvaro Montero, arquero de Boca. (Foto: Getty).

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Emotivas palabras para Carlos Bianchi

Óscar Córdoba fue determinante en la era Bianchi en Boca y así lo recordó al Virrey: “Bianchi trabajaba todos los detalles, no dejaba pasar nada Carlos. Él siempre estaba al mínimo detalle estando cubriéndolo. Siempre fue un gran entrenador que nos arropó a todos como tal y supo aprovechar las virtudes que cada uno de nosotros teníamos”.

La final contra Real Madrid

“Fue un partido lo que logramos contra el Real Madrid en su momento que nos dejó muy bien posicionados, campeones del mundo, campeones intercontinentales. Eso nos da el rótulo de lo que cualquier chico deseaba en su momento“, expresó Córdoba.

El día que recomendó a Armani para Boca

“En su momento Boca me pregunta y les dije: ‘Mire, un arquero que tiene el caparazón para soportar una Copa Libertadores es Armani’. Se fue a River y ganaron la Copa Libertadores que nos dolió mucho, que fue la de Madrid. En Atlético Nacional anduvo muy bien, tuvo actuaciones impresionantes en su momento en el fútbol colombiano”, reveló Óscar Córdoba.

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Franco Armani. (Foto: Getty).

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