Arruabarrena reveló cómo está Paredes a una semana de la final de la Sudamericana: “Mucha actividad”

Tanto el DT como el capitán calmaron las aguas respecto a su físico tras las semis de Copa Argentina ante Banfield.

Boca se clasificó a la final de la Copa Argentina luego de vencer a Banfield por 3 a 0 en Mendoza. A una semana de la final de la Copa Sudamericana, el Xeneize llega en un presente inmejorable: campeón de la tabla anual y finalista del certamen federal.

Sin embargo, durante unos minutos hubo alarmas encendidas por el físico de Leandro Paredes, quien pidió el cambio a falta de 15 minutos para el cierre del duelo ante Banfield. A siete días del duelo ante Atlético Mineiro, el capitán no pudo terminar el partido y la zozobra en el Mundo Boca se hizo presente.

De todas formas, el temor duró poco. En conferencia de prensa, el Vasco Arruabarrena trajo tranquilidad al pueblo xeneize al hablar del físico del mejor futbolista del plantel. “Paredes salió bien, cansado como siempre. Viene de un año con mucha actividad, con el tema de la lesión, no tuvo una pretemporada y está bien. Es el capitán y el líder, sobre todo en rendimiento porque nos beneficia mucho, sabe mantener el ritmo, cuándo hay que poner más intensidad. La verdad que las palabras que pueda decir son de elogio, ya he hablado demasiado”, sentenció.

Para aún mayor calma en Boca, el propio Paredes habló de la forma en la que terminó el partido ante Banfield: “Terminé bien, estaba más o menos previsto que juegue esa cantidad de minutos. Creo que hemos demostrado que siempre queremos estar, ayudar y ser parte, eso queda demostrado en la cancha”, reveló el capitán.

Además, el volante de la Selección Argentina dio sus sensaciones por una nueva clasificación a la final de la Copa Argentina y la previa de la final internacional. “Estamos en otra final, muy contentos, hicimos un gran partido y ahora toca disfrutar. Era importante ganar y clasificar. Mañana seguramente descansaremos y después ya a pensar en la final de la Sudamericana. Siento felicidad absoluta, soñé toda la vida con que la gente de Boca me ovacione”.

Rodolfo Arruabarrena, entrenador de Boca.

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¿Cuándo y dónde se juega la final de la Copa Sudamericana?

Desde hace unos años que las finales de los certámenes continental son a partido único en sede neutral. La definición de la Copa Sudamericana 2026 será el sábado 21 de noviembre, desde las 17:30 locales (19:30 de Argentina) en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla, Colombia.

¿Cuándo y dónde se juega la final de la Copa Argentina?

Boca – Banfield y Platense jugarán el miércoles 2 de diciembre, con horario aún a definir. La sede tampoco está confirmada, pero las opciones son tres: nuevamente el Malvinas Argentinas de Mendoza, el Madre de Ciudades de Santiago del Estero o el Gigante de Arroyito, de Rosario.

La llave de la Copa Argentina