El guardameta colombiano salvó a Boca en dos oportunidades y el Vasco destacó su rendimiento.

Álvaro Montero volvió a tener un partido destacado con el buzo de Boca Juniors. El arquero colombiano respondió con creces para sostener el cero en el primer tiempo ante Banfield por las semifinales de la Copa Argentina y, gracias a ello, el Xeneize pudo marcharse en ventaja al descanso.

Ya en el complemento, Montero no tuvo demasiado trabajo y Boca pudo estirar la ventaja. Tras el encuentro, a Rodolfo Arruabarrena le preguntaron en zona de prensa por el rendimiento de su arquero y el Vasco no escatimó en elogios.

Álvaro Montero fue el héro de Boca en octavos de final ante Vélez (@Copa_Argentina)

“Montero viene a un club muy importante, lleva una adaptación y lo ha hecho bien desde el principio. Es un arquero de jerarquía y de Selección, está bien y el grupo se siente respaldado en cuanto a sus rendimientos. Si le toca a Brey lo mismo. Hay una linda competencia y eso hace que los rendimientos sean altos”, afirmó Arruabarrena.

Cabe recordar que Álvaro Montero ya había sido importante en la presente Copa Argentina, más precisamente en la tanda de penales ante Vélez (su antiguo equipo) en los octavos de final.

Las dos atajadas de Álvaro Montero para salvar a Boca ante Banfield

¡SE SALVÓ BOCA! Álvaro Montero y una notable atajada en la semifinal de la #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/hrDJq34cXX — TyC Sports (@TyCSports) November 14, 2026

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