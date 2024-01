Después de afrontar un 2023 muy movido con una final de CONMEBOL Libertadores incluida, con las dilatadas elecciones presidenciales y con un recambio en el banco de los suplentes, Boca Juniors inició el 2024 con la misión impostergable de enderezar el rumbo para hacerse con todos los objetivos que lucen en el horizonte.

En ese contexto, el Xeneize, con Diego Martínez como director técnico, disputará los certámenes domésticos y la Copa Sudamericana. Bajo esa órbita, ya se produjeron varios movimientos en torno al presente mercado de pases, con nombres propios que desembarcaron y con otros tantos que abandonaron la institución.

En medio de ese panorama, en las últimas horas hubo novedades. En primera instancia se confirmó la partida de Renzo Giampaoli, de reciente paso por Quilmes, al fútbol uruguayo. El defensor central de 24 años de edad cruzará el charco para incorporarse a uno de los combinados más tradicionales como Defensor Sporting.

Pero eso no fue todo: prácticamente al mismo tiempo, otro marcador central confirmó un nuevo alejamiento de Boca. Se trata de Balthazar Bernardi, zaguero de 22 años de edad y también surgido de las divisiones inferiores del conjunto Xeneize. De todas maneras, el nacido en Buenos Aires se mantendrá dentro de Argentina.

Es que Arsenal de Sarandí, recientemente descendido a la segunda categoría del fútbol argentino, fue a la carga para hacerse con sus servicios con la idea de reforzarse de la mejor manera para retornar lo más rápido posible a la Liga Profesional de Fútbol. Sin lugar a dudas, una incorporación muy importante para el Viaducto.

No es un detalle menor que la partida de Bernardi a Arsenal se produjo por intermedio de una cesión a préstamo, por dos años de duración y con una opción de compra cuya cifra todavía no trascendió. Cabe destacar que el defensor central no ingresaba en los planes de Diego Martínez de cara a la temporada que está por comenzar.

En octubre de 2022, Bernardi sufrió la rotura de ligamentos cruzados e inició un largo proceso de recuperación, por lo que llegará a Arsenal con una inactividad importante. La idea con este retroceso en torno a la categoría tiene que ver con una misión de recuperar el terreno perdido, poniéndose bien futbolística y físicamente.

El préstamo anterior de Bernardi

Antes de recalar en Arsenal, Bernardi protagonizó otro préstamo. Fue al Akritas Chlorakas de Chipre, donde marcó siete goles en 26 partidos.

Los números de Bernardi en Boca

Balthazar Bernardi solamente tuvo acción en dos compromisos de carácter oficial con el primer equipo de Boca Juniors.