El Vasco Arruabarrena decidió que los 33 integrantes del equipo profesional se suban al avión para el duelo ante Atlético Mineiro.

Boca emprende viaje rumbo a Barranquilla en búsqueda de romper la sequía de casi veinte años sin títulos internacionales. El Vasco Arruabarrena, luego de la última práctica en Ezeiza antes de subirse al avión rumbo a Colombia, decidió convocar a todo el plantel, por lo que los 33 jugadores del equipo profesional xeneize irán a la final de la Copa Sudamericana.

A las 14 horas de Argentina, el vuelo con destino a la ciudad costera colombiana saldrá del Aeropuerto Ministro Pistarini para llegar a las 19:00 locales (21 horas argentinas). Luego de un descanso posterior al viaje y al entrenamiento que se dio en Boca Predio, el plantel xeneize comenzará, este jueves, las prácticas en tierras cafeteras pensando en el duelo frente a Atlético Mineiro, pautado para el sábado 21 a las 19:30 de Argentina.

Entre los convocados se encuentran futbolistas que llegan con lo justo físicamente, como Rodrigo Battaglia, e incluso jugadores que vienen de atravesar un largo parate sin jugar por lesión, como Adam Bareiro e incluso Agustín Marchesín, lesionado desde mediados de año.

Los juveniles Camilo Rey Domenech, Rodrigo Bacidalupe, Joaquín Ruíz y Matías Satas también viajarán junto con, lógicamente, los futbolistas que suelen sumar más minutos.

Los convocados de Boca

ARQUEROS : Álvaro Montero, Leandro Brey, Javier García, Agustín Marchesín.

: Álvaro Montero, Leandro Brey, Javier García, Agustín Marchesín. DEFENSORES : Leandro Lozano, Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal, Facundo Herrera, Marco Pellegrino, Ayrton Costa, Lautaro Blanco, Matías Satas, Malcom Braida.

: Leandro Lozano, Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal, Facundo Herrera, Marco Pellegrino, Ayrton Costa, Lautaro Blanco, Matías Satas, Malcom Braida. VOLANTES : Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacibar, Camilo Rey Domenech, Tomás Belmonte, Rodrigo Battaglia, Williams Alarcón, Alan Velasco, Joaquín Ruiz, Carlos Palacios.

: Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacibar, Camilo Rey Domenech, Tomás Belmonte, Rodrigo Battaglia, Williams Alarcón, Alan Velasco, Joaquín Ruiz, Carlos Palacios. DELANTEROS: Ángel Romero, Milton Giménez, Sebastián Villa, Tomás Aranda, Leonel Flores, Miguel Merentiel, Enner Valencia, Adam Bareiro, Rodrigo Bacidalupe

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Al detalle: ¿Cuándo y dónde se juega la final de la Copa Sudamericana 2026?

Desde hace unos años que las finales de los certámenes continental son a partido único en sede neutral. La definición de la Copa Sudamericana 2026 será el sábado 21 de noviembre, desde las 17:30 locales (19:30 de Argentina) en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla, Colombia.

El equipo arbitral completo de Mineiro – Boca