Se confirmó el arbitraje de la final de la Copa Sudamericana entre Atlético Mineiro y Boca

El uruguayo Andrés Matonte estará a cargo de la final que se disputará el próximo 21 de noviembre en Barranquilla.

La final de la Copa Sudamericana 2026 ya tenía fecha, sede y protagonistas. El sábado 21 de noviembre, en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barraquilla, Colombia, Boca y Atlético Mineiro se medirán para definir a un nuevo campeón continental en el certamen de segundo orden de América del Sur.

El compromiso, que se disputará desde las 19:30 de Argentina del próximo sábado, tiene definida la última arista que faltaba: el arbitraje. Este viernes, Conmebol confirmó que el encargado de impartir justicia será el uruguayo Andrés Matonte, en un equipo arbitral que estará conformado íntegramente por jueces orientales y paraguayos.

Será la segunda final internacional para Matonte, luego de haber dirigido la Recopa Sudamericana 2023 entre Flamengo e Independiente del Valle.

Al Xeneize lo dirigió en nueve oportunidades, siendo la más reciente en agosto de este año, cuando Boca le ganó por 4 a 0 a Recoleta por los octavos de final de esta Copa Sudamericana. También fue el árbitro de la instancia previa, ante O’Higgins. En total, de los nueve compromisos, el club de la Ribera ganó 5 partidos, empató 3 (en dos ganó por penales -Racing y Palmeiras en la Libertadores 2023- y el restante lo perdió -ante Corinthians en la edición 2022) y perdió apenas uno.

Respecto a Atletico Mineiro, Matonte apenas lo dirigió en una ocasión: el triunfo por 2 a 0 ante Alianza Lima en la Copa Libertadores 2023. A continuación, el equipo completo.

El equipo arbitral completo de Mineiro – Boca

Árbitro principal: Andrés Matonte (URU)

Árbitro asistente 1: Nicolás Tarán (URU)

Árbitro asistente 2: Andrés Nievas (URU)

4to árbitro: Juan Benítez (PAR)

5to árbitro: Milciades Saldivar (PAR)

VAR: Antonio García (URU)

AVAR 1: Ulíses Mereles (PAR)

AVAR 2: Agustín Berisso (URU)

AVAR 3: Leodán González (URU)

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Al detalle: ¿Cuándo y dónde se juega la final de la Copa Sudamericana 2026?

Desde hace unos años que las finales de los certámenes continental son a partido único en sede neutral. La definición de la Copa Sudamericana 2026 será el sábado 21 de noviembre, desde las 17:30 locales (19:30 de Argentina) en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla, Colombia.

El cuadro de la Copa Sudamericana