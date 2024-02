Por la segunda jornada de la Copa de la Liga Profesional, Boca Juniors cosechó este jueves otro decepcionante empate. Los comandados por Diego Martínez dominaron por momentos a Sarmiento de Junín, pero no lograron aguantar el resultado y debieron conformarse con apenas un punto.

En la primera mitad, Miguel Merentiel anotó el único gol del Xeneize, que tuvo más de una decena de oportunidades para incrementar la diferencia. Sin embargo, no hubo precisión en el último toque y fue Edinson Cavani el que desperdició la mayor parte de esas jugadas.

El experimentado delantero continúa de mala racha frente al arco: solamente convirtió 3 veces en los 16 encuentros que afrontó con la camiseta azul y oro. En redes, Cavani fue tendencia por su actuación en el Nuevo Gasómetro al errar un puñado de oportunidades claras, que parecían fáciles para él por la capacidad goleadora que mostró a lo largo de su carrera.

A 20 minutos del final, el de Salto fue reemplazado, dejándose su lugar a Darío Benedetto. El charrúa salió tomándose la parte posterior del muslo y se especuló sobre una posible lesión. Sin embargo, un video del post partido generó gran controversia y varios usuarios descartaron una molestia.

A la salida del Nuevo Gasómetro, Edi subió al micro de Boca con una botella de agua en la mano, pero su forma de caminar no denotó ninguna lesión. “Yo hacía lo mismo cuando jugaba horrible. Me hacía en lesionado para que no me putearan tanto“, disparó un usuario, mientras que otro lanzó: “Le agarró un mentirón“.

Diego Martínez descartó lesión de Cavani en Boca

En conferencia de prensa, el director técnico del Xeneize se refirió a la situación del atacante y lo bancó: “Edi no pidió el cambio. Estaba con cansancio después del desgaste que hizo. Tiene jerarquía y estamos encantados de trabajar con él. Debe mantener la calma. Peor sería que no tuviera situaciones. Sus desmarques fueron espectaculares. Cuando entre una pelota, van a entrar muchas más“.