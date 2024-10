Debutó en River, nunca se afianzó, jugó en el fútbol francés y ahora lo hace en una de las ligas más exóticas de Europa

Juan Cruz Kaprof se formó en el Millonario, pero no tuvo la posibilidad de establecerse y desde entonces su carrera tuvo cambios permanentes.

Establecerse en la Primera de un club como River no es nada sencillo. No solamente se trata de talento, sino también del momento, de los jugadores que hay por delante y de varios factores. Juan Cruz Kaprof lo sabe mejor que nadie. El delantero se formó en las Inferiores del Millonario, hizo todo el camino hasta llegar a Primera, logró debutar, pero no pudo afianzarse, aunque marcó un gol que quedó en el recuerdo de los hinchas.

En el año 2013, Ramón Díaz dirigía a River y fue él quien hizo debutar en Primera a Juan Cruz Kaprof en un partido ante Godoy Cruz, pero recién en 2014, con la llegada de Marcelo Gallardo fue algo más considerado, aunque la realidad es que siempre la peleó de abajo y en ese entonces alternó entre Reserva y Primera.

Un golazo contra Sevilla y partida a Francia

El paso de Juan Cruz Kaprof por River fue de apenas cinco partidos en Primera y un solo gol oficial, que fue ante Liniers de Bahía Blanca por la Copa Argentina. Pero el hincha del Millonario lo recuerda bien por un golazo de taco que le hizo al Sevilla en lo que se llamó la Copa Euroamericana, la cual no fue de carácter oficial y la disputaron los campeones de la Copa Sudamericana 2014 y la UEFA Europa League de la misma temporada. El partido se jugó en el Monumental y quedó para el equipo de Marcelo Gallardo por 1 a 0.

El gol de Kaprof a Sevilla. (Foto: Prensa River).

A mediados de 2015, Kaprof se marchó de River a préstamo y se fue al Metz, conjunto francés. En la única temporada que estuvo allí disputó apenas 18 partidos y no marcó goles. Por eso, un año más tarde regresó al fútbol argentino para jugar en Defensa y Justicia.

Kaprof en Metz. (Foto: @juankaprof).

Vuelta al fútbol argentino

En Defensa y Justicia, Kaprof estuvo por dos años y allí pudo encontrar la regularidad que buscaba, pero para para el 2018 volvió a cambiar de equipo y en este caso fue para jugar en Atlético Tucumán. Al año siguiente pasó a Arsenal y en el único año que estuvo en el conjunto de Sarandí disputó 19 partidos y marcó seis tantos.

Italia, Ecuador y Argentina

Luego de tener un muy buen rendimiento en Arsenal, Kaprof regresó a Europa para jugar en el Calcio Lecco, un equipo que por entonces marchaba en la Serie C del fútbol italiano. Luego de jugar apenas nueve encuentros, el atacante surgido de River decidió regresar a Sudamérica para jugar en uno de los equipos más importantes de Ecuador: Liga de Quito. Fueron solamente 14 los partidos jugados en el conjunto ecuatoriano hasta que en 2022 regresó a Argentina para jugar en Central Córdoba de Santiago del Estero primero y en Sarmiento de Junín después.

Kaprof en Liga de Quito. (Foto: @juankaprof).

Su presente en Rumania

Luego de su paso por Sarmiento, a Juan Cruz Kaprof le llegó la oportunidad de regresar nuevamente a Europa, pero en esta oportunidad para hacerlo en una de las ligas más extrañas del Viejo Continente. Actualmente, el delantero formado en River se desempeña en el Botosani, equipo que milita decimoquinto en la liga de Rumania, la cual tiene 16 equipos en Primera.