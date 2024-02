En el partido correspondiente a la fecha 2 del Grupo B de la Copa de la Liga Profesional, Boca, que abrió el marcador con el tanto de Miguel Merentiel, empató 1 a 1 como local en el Nuevo Gasómetro ante Sarmiento de Junín, que igualó la historia a través de José Mauri en el complemento.

Una vez finalizado el encuentro, el entrenador del Xeneize, Diego Martínez, atendió a los medios presentes en conferencia de prensa, en la que se refirió a lo que fue el rendimiento de sus dirigidos, así como también habló al respecto sobre el mercado de pases, en el que todavía siguen buscando refuerzos.

“Estamos viendo la posibilidad de sumar algún jugador más al equipo en algún lugar en específico que nos pueda aportar a lo que nosotros queremos. No está todavía decidido ni el tema de los nombres. Si existe la posibilidad podemos sumar uno o dos nombres más”, dijo con respecto a las posibles incorporaciones, en la que suena Gabriel Florentin.

Además, se refirió al nivel de Lema y Zenón, los dos refuerzos que llegaron en este mercado, y que además jugaron los 90 minutos ante el equipo de Junín: “Nos gustan mucho. Cristian parece ese típico central con autoridad que han mostrado en Boca a lo largo de su historia, y Kevin mostró ser versátil, puede jugar por dentro, por fuera. Estamos contentos, parece que llevan mucho más tiempo de lo que llevan con nosotros. Las características de Kevin son las que queremos en nuestro equipo para poder ser protagonistas”.

La situación de Cavani

Luego de un flojo partido en el que desperdició varios mano a mano, el delantero uruguayo fue reemplazado por Darío Benedetto, y referido a esto Martínez explicó, bancando al jugador: “Cavani no pidió el cambio, estaba con el cansancio lógico y un desgaste muy importante que hizo durante el partido. Tiene una jerarquía impresionante, nosotros estamos encantados de trabajar con él. A los delanteros cuando están pasando un momento en el que no pueden convertir, no se lo voy a explicar a él, pero es mantener la calma, peor sería que no tenga las situaciones. Las carreras y desmarques que hacen son increíbles, será cuestión de tiempo de que cuando pueda entrar una pelota van a entrar muchas más. Estamos confiados de que además de lo que nos da en el juego va a poder convertir goles”.

La bronca de Martínez por el resultado

Conforme con el rendimiento de sus dirigidos, el entrenador destacó el juego que mostraron a lo largo del partido, pero se fue enojado porque no lo pudieron plasmar en el resultado. “Son esos partidos que duelen mucho cuando de acuerdo al rendimiento del equipo lo más justo hubiera sido ganar los tres puntos. El planteo de Sarmiento fue lo más lógico por cómo se dio el partido. El gol tempranero no nos hizo dejar de buscar, pero nos dio más tranquilidad en esa búsqueda, que era lo que no queríamos. En el segundo tiempo lo corregimos y el equipo generó muchas situaciones claras, da mucha bronca. Si tengo que perder puntos de esta manera me deja un poco más tranquilo por el nivel del equipo”, tiró.

Además, agregó: “En ambos partidos aparecieron cosas que nos gustan e identifican. El tiempo de trabajo y con el correr de los partidos vamos a estar cerca del ideal. El segundo tiempo de hoy me gustó desde el dominio, que se tradujo en situaciones, por centros desde banda, juego asociado, con variedad en el ataque, llegando con mucha gente y poder robar rápido para volver a atacar. Siempre vamos tratando de adaptarnos y crecer. En estos dos partidos vimos cosas que nos dejan conformes, pero con bronca por tener 2 puntos de 6 posibles”.

El apoyo a Pol Fernández

“Pol es un futbolista muy importante para nosotros, el descontento tendría que ver con el momento del partido, con la necesidad de tener que ir a ganar y tener el resultado más justo”, dijo Martínez sobre el volante que fue silbado por los hinchas cuando lo nombraron en la formación y en el momento en el que fue reemplazado por Lucas Janson.