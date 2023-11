Mauricio Serna, exjugador de Boca y bicampeón de Copa Libertadores que actualmente integra el Consejo de Fútbol del club, se refirió a las primeras reacciones que hubo en el plantel tras los episodios de violencia de los que fueron víctimas sus hinchas este jueves en las playas de Copacabana, Río de Janeiro.

“Indudablemente que todo el plantel está preocupado y a la vez entendemos que no nos podemos desviar del objetivo. Lamentamos profundamente lo que pasó, pero tenemos que pensar en cómo mañana hacer una verdadera fiesta que termine en favor de Boca”, expresó el colombiano en diálogo con ESPN, un día antes de la final entre el Xeneize y Fluminense en el Maracaná.

Serna también se refirió a la responsabilidad que deben asumir los protagonistas para no generar violencia, haciendo una clara alusión a las manifestaciones que, por ejemplo, había hecho Romario días atrás, por las que luego tuvo que salir a disculparse públicamente. “Acá no es nuestro escudo, no son nuestros hinchas. Son seres humanos, familias completas que están sufriendo”, remarcó.

Y agregó: “No podemos aceptarlo bajo ningún punto de vista. Pero creo que también nosotros nos tenemos que hacer responsables. Muchas veces, nosotros con algunas declaraciones vamos incitando a la violencia y me imagino que saben a qué me refiero. No está bien denigrar porque el otro es argentino, paraguayo o colombiano. Al final son once contra once los que salen a la cancha a intentar hacer lo mejor posible. Después, tendría que ser una fiesta absoluta. Pero vaya que todavía tenemos que culturizar y seguir aprendiendo nosotros mismos de reglas de comportamiento”.

CONMEBOL confirmó que la final se jugará con público

Tras la reunión llamada este viernes por CONMEBOL y encabezada por su presidente Alejandro Domínguez, con concurrencia de los máximos representantes de Boca, Fluminense, AFA y la CBF, se garantizó que la final de la Copa Libertadores en el Estadio Maracaná se disputará con público y se asumió el compromiso de redoblar los esfuerzos para garantizar la seguridad que permita que se viva una verdadera fiesta del fútbol.

El pedido de Ameal a los hinchas de Boca

En su rol de presidente, Jorge Amor Ameal fue el representante principal de Boca en la reunión convocada por CONMEBOL este viernes y tras la misma expresó un mensaje a los hinchas de Boca: “Estamos convencidos que esto es una fiesta, la fiesta del fútbol sudamericano. Llegamos a una final, donde va a haber un ganador y alguien que llegó a la final y lo hizo por méritos. Queremos decir que vamos a jugar con público, que no va a haber ningún problema y pedirle a la gente que respete al contrincante, que esto no es una guerra. Esto es un partido de fútbol. Nosotros queremos mucho al pueblo brasileño y queremos que nos quieran a nosotros también. Algunos violentos quieren cambiar esto, pero queremos la felicidad. Estamos trabajando para la felicidad de nuestra gente, que es el fútbol”, manifestó.

¿Dónde ver la final entre Boca y Fluminense?

El partido entre Boca Juniors y Fluminense se jugará el sábado 4 de noviembre a las 17 horas en en Estadio Maracaná y se podrá ver en vivo y en directo por la plataforma Star+.