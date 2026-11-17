El colombiano se refirió a la actualidad del Xeneize y fue optimista con levantar el trofeo internacional.

El próximo sábado en Barranquilla, Boca se enfrentará a Atlético Mineiro de Brasil por la final de la Copa Conmebol Sudamericana, en búsqueda de cortar con una racha negativa de más de 18 años sin ganar un título a nivel internacional, desde la Recopa Sudamericana de 2008.

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En la previa de este partido, Mauricio Serna, ex futbolista y dirigente del Xeneize, habló en una entrevista con DSports Radio, en donde no solo elogió el presente del equipo comandado por Rodolfo Arrubararrena, sino que también destacó al DT y le tiró un palito a River.

“Estoy tranquilo por cómo está jugando Boca. No se si es el mejor momento, pero está en un muy buen momento. Haber contratado al Vasco Arruabarrena fue un acierto, encontró muy rápido el equipo y se encontró con muy buenos juveniles: juega Aranda, juega Flores, juega Herrera”, inició el colombiano sobre el presente del equipo.

“Hay que resaltar el trabajo que se hace en Boca Predio. Llegan a la Primera y parece que se sienten cómodos. Es muy valioso. Estos jugadores ya los veíamos en divisiones menores. Aranda era el mejor jugador de las divisiones menores, para mi gusto”, siguió respecto al trabajo en inferiores, que hoy da sus frutos.

“Este equipo me representa. Cuando no jugaba bien también, yo no soy solo de triunfos. Hoy que estamos felices, nos hacemos notar. Álvaro (Montero) da seguridad y confianza. Los centrales te ganan partidos, los laterales suman en ataque y defensa. Los volantes son jugadores modernos pueden jugar de 5 o de lo que quieran. Arriba tenés variantes. Boca tiene un gran plantel”, sumó.

Para cerrar, se refirió a los dichos del entrenador de Atlético Mineiro: “¿Lo que dijo Eduardo Domínguez? La camiseta de Boca es una presión muy grande, no importa que le tiren la presión a Boca. Boca sabe asumir la presión. Están para grandes cosas y lo vienen demostrando”.

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La chicana a River

Por otro lado, Serna también tiró un palito al ser consultado por el presente de River y la elección de Ponzio como interino: “¿Se imaginan la noticia que hubiese sido si yo estaba en la Reserva, pasaba al Consejo y luego me voy porque voy a formar parte del cuerpo técnico? Pasa en otro lado y es normal”.

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