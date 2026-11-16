A días de jugar la final de la Copa Sudamericana, el capitán del Xeneize dio un paso hacia su futuro en el fútbol.

Boca Juniors se encuentra en la posición ideal para sumar más estrellas en el tramo final del 2026. Luego de conquistar la Tabla Anual, el Xeneize va por la Copa Sudamericana, el Torneo Clausura y la Copa Argentina. Leandro Paredes tiene un rol clave en este presente del club de la Ribera.

Es que el campeón del mundo volvió a ponerse la azul y oro en plenitud y se convirtió rápidamente en el capitán y líder absoluto del plantel. Mientras busca más títulos en este semestre, el mediocampista también piensa en su futuro para cuando cuelgue los botines.

Paredes se anotó en la escuela ATFA (Asociación de Técnicos de Fútbol Argentino) número 193 de Rosario para realizar el curso de Director Técnico. Así lo anunció la institución a través de sus redes sociales. Así, el volante deja en claro cuál es su intención para la siguiente etapa.

La propia cuenta de la escuela ATFA también confirmó este lunes que Cuti Romero se inscribió para atravesar el mismo curso. Además, anunciaron que Ángel Di María completó sus estudios en la institución.

La dupla Di María-Paredes va tomando forma

Di María y Paredes, la futura dupla técnica. (Foto: Getty)

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Recientemente, el ídolo de Rosario Central, que cumplirá 39 años en febrero, manifestó que junto a Paredes sueñan con formar una dupla técnica cuando ambos se retiren como futbolistas profesionales.

“Vamos a intentarlo. Soy más grande que Paredes, pero en ese transcurso hasta que se retire voy a ver cosas. Somos muy amigos. Es como mi hermano menor y las familias se aman. Nos gustaría mucho”, había dicho Fideo a ESPN en 2025.

Y también reveló con qué equipos sueñan con dirigir como dupla. La intención no sorprendió a nadie: “Vamos a dirigir una vez en Central y una vez en Boca, si se nos da”.

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