Claudio Úbeda recordó su paso por Boca y aseguró: “Si ganábamos contra Católica posiblemente seguíamos”

El ex entrenador del Xeneize se refirió a su paso por la institución, el recuerdo de Russo y su relación con Riquelme.

Mientras se encuentra a la espera de una nueva oportunidad laboral tras su paso como entrenador de Boca, Claudio Úbeda habló en una entrevista con Líbero, programa emitido por TyC Sports, en donde tocó distintos temas sobre su paso por el elenco de la Ribera.

Dentro de la charla, el DT de 57 años se refirió a cómo se dio su salida del club, luego de una seguidilla de negativa de malos resultados, en los que se incluyen las eliminaciones en octavos de final del Torneo Apertura y en la fase de grupos de la Copa Libertadores, ambas como local.

“Siempre en equipos grandes uno se queda con la foto final y la nuestra es cuando terminamos eliminados en Copa Libertadores. Si ganábamos contra Católica posiblemente seguíamos. El fútbol es resultados, no hay posibilidad de pedir tiempo y el resultado final de nuestros partidos de Libertadores no fueron buenos”, aseguró.

“Uno se tiene que acostumbrar y saber que la crítica va a existir siempre, más en equipos tan grandes”, agregó el entrenador sobre las críticas que recibió. Y recordó la eliminación con Racing en 2025: “En la lógica y en la cabeza de cualquier persona, en el lugar que estaba yo quería ganar y meterle cinco goles a Racing. Entiendo la posición de la gente, que por ahí presume cosas que no son reales. La gente bancaba y hoy tengo muy buena relación con la gente de Boca”.

Por otro lado, habló sobre los dos clásicos que ganó con Boca frente a River: “Dirigiendo a Boca, fueron los goles que más disfrutamos. Fueron muy importantes las dos veces que nos tocó enfrentarnos y ganamos bien los dos partidos. En uno pudimos hacerlo con más amplitud en los resultados”. Y sumó sobre el penal polémico de Blanco: “Para mí era una jugada de falta. Por otro lado, quería explicar que para el hincha de Boca es mejor que haya sido penal porque al hincha de River le duele más”.

Los elogios a Paredes y Cavani

Otro de los temas que tocó Úbeda en la entrevista fue su relación con los referentes que tuvo en el plantel de Boca, tales como Edinson Cavani y Leandro Paredes. “Un profesional al 100% que no tuvo la fortuna de irse de Boca como él quería”, dijo sobre el delantero uruguayo que se marchó a mitad de año.

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Y agregó respecto al actual capitán: “Si, siempre lo recalco porque no deja de ser algo importante. Para mí la posición que ocupa Paredes en el club es muy importante, es un gran tipo y al ser buena gente se rodea de buena gente, creó un buen clima desde el principio y eso influye mucho”.

El recuerdo de Miguel Ángel Russo

Además, le dedicó unas palabras a Miguel Ángel Russo, con quien comenzó a trabajar en su paso por Al Nassr de Arabia Saudita. “Me llevó a Arabia, me dijo que nos veíamos allá. Jugamos el primer clásico, lo ganamos después de mucho tiempo y así empezó nuestra historia”.

Y sumó, sobre cómo transitó sus últimos días: “Él no dejó de ir ni un día a un entrenamiento, nunca nos dijo que le dolía algo, nunca nos dio un indicio de que se sentía mal. Se lo tragaba de una manera que no exteriorizaba lo que le estaba pasando por dentro. No quería dejar de mostrarse firme con nosotros. Lo veníamos evidenciando, lo sabíamos, en Arabia lo acompañamos en la quimioterapia, estaba consciente de lo que le pasaba. Él eligió cómo tenía que ser su etapa final. Fue un ejemplo a seguir en todo punto de vista para mostrar lo que es luchar de verdad”.

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La relación con Riquelme

Por último, contó cómo fue el trato con el presidente de Boca durante su estadía en el club: “A medida de que iban pasando los partidos íbamos hablando del futuro. En una reunión hablamos con Román y me comunicaron que querían que sigamos con el proyecto. Román es un tipo que lo quería mucho a Miguel, muy cercano a lo que le pasaba y siempre nos agradeció por estar cerca de Miguel”.

Y cerró: “Si tuviese que decirle algo de crítica como presidente se la diría personalmente. Creo que él haría lo mismo si me tiene que decir algo como entrenador. Estaba en el día a día, mucho a través del Chelo Delgado, entonces teníamos una relación cercana”.