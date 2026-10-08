Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Boca Juniors

Boca puede jugar el Superclásico ante River con uno de los objetivos del 2026 cumplidos

El Xeneize podría sellar su clasificación a la Copa Libertadores en las próximas semanas, justo antes de recibir a River por el Clausura.

Los futbolistas de Boca en La Bombonera.
© GettyLos futbolistas de Boca en La Bombonera.

El pasado miércoles por la noche, se confirmó de manera oficial la fecha de la nueva edición del Superclásico entre Boca y River, el cual se jugará el domingo 1 de noviembre desde las 15:00 en La Bombonera.

Si bien aún resta que se jueguen tres fechas del Torneo Clausura antes del duelo superclásico, lo cierto es que el Club de la Ribera tienen claro que pueden llegar a dicho cruce con uno de los tantos objetivos de este año en el bolsillo.

+ Seguinos en

Es que, pese a que el discurso puertas adentro y hacia afuera es ser campeón de alguno de los certámenes en disputa, lo cierto es que Boca también pretende sellar, cuanto antes, su clasificación a la próxima Copa Libertadores. Este objetivo lo puede conseguir incluso antes de enfrentar a River en La Bombonera mediante la tabla anual.

Ver también

Arruabarrena recupera a Montero y duda con Paredes: el posible 11 de Boca vs. Instituto

Actualmente, Boca tiene 50 puntos y el parámetro de los años pasados indica que las 57 unidades alcanzan para asegurar de manera virtual la clasificación mediante tabla anual. Al quedar 15 puntos en juego, y posibles 9 para el Xeneize antes del Superclásico, los del Vasco Arruabarrena podrían recibir a su eterno rival con la clasificación definida. Para ello, debería sacar al menos siete unidades ante Instituto, Talleres e Independiente.

Rodolfo Arruabarrena, entrenador de Boca Juniors.

Rodolfo Arruabarrena, entrenador de Boca Juniors.

El calendario de Boca para las próximas semanas

DÍAL/VVS EQUIPOHORA
2/10LUnión – Clausura | Victoria 3-0
9/10VInstituto – Clausura19:30
13/10LVasco da Gama – Sudamericana21:30
16/10LTalleres – Clausura21:30
20/10VVasco da Gama – Sudamericana21:30
25/10VIndependiente – Clausura17:00
1/11LRiver Plate – Clausura15:00

Cómo está la Tabla Anual

  1. Independiente Rivadavia – 52 puntos (LIBERTADORES)
  2. Boca Juniors – 50 puntos (LIBERTADORES)
  3. Argentinos Juniors – 50 puntos (LIBERTADORES)
  4. Vélez Sarsfield – 49 puntos (Sudamericana)
  5. Rosario Central – 47 puntos (Sudamericana)
  6. Instituto – 46 puntos (Sudamericana)
  7. Belgrano – 45 puntos (LIBERTADORES)*
  8. Estudiantes de La Plata – 44 puntos (Sudamericana)
  9. Gimnasia La Plata – 44 puntos (Sudamericana)
  10. River Plate – 42 puntos (Sudamericana)**
  11. Lanús – 41 puntos
  12. Huracán – 41 puntos
  13. Independiente – 41 puntos

*Clasificado a la Libertadores por haber ganado el Torneo Apertura 2026.

**Tiene un partido pendiente.

Así se jugará la fecha 15, con el Superclásico incluido

Viernes 30 de octubre
19.00 Estudiantes (Río Cuarto) – Gimnasia (Zona B)
19.00 Huracán – Tigre (Zona B)
21.15 Sarmiento – Rosario Central (Zona B)
21.15 Racing – Aldosivi (Zona B)

Sábado 31 de octubre
14.45 Defensa y Justicia – Independiente (Zona A)
17.00 Deportivo Riestra – Talleres (Zona A)
19.15 Vélez – San Lorenzo (Zona A)
21.30 Estudiantes – Instituto (Zona A)

Domingo 1° de noviembre
15.00 Boca – River (Interzonal)
18.30 Newell’s – Unión (Zona A)
18.30 Belgrano – Barracas Central (Zona B)
20.45 Lanús – Gimnasia (Mza.) (Zona A)

Lunes 2 de noviembre
19.00 Platense – Central Córdoba (Zona A)
21.15 Atlético Tucumán – Argentinos (Zona B)
21.15 Ind. Rivadavia Mza. – Banfield (Zona B)

Lautaro Tiburzio
Lautaro Tiburzio
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones