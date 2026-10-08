Boca puede jugar el Superclásico ante River con uno de los objetivos del 2026 cumplidos

El pasado miércoles por la noche, se confirmó de manera oficial la fecha de la nueva edición del Superclásico entre Boca y River, el cual se jugará el domingo 1 de noviembre desde las 15:00 en La Bombonera.
Si bien aún resta que se jueguen tres fechas del Torneo Clausura antes del duelo superclásico, lo cierto es que el Club de la Ribera tienen claro que pueden llegar a dicho cruce con uno de los tantos objetivos de este año en el bolsillo.
Es que, pese a que el discurso puertas adentro y hacia afuera es ser campeón de alguno de los certámenes en disputa, lo cierto es que Boca también pretende sellar, cuanto antes, su clasificación a la próxima Copa Libertadores. Este objetivo lo puede conseguir incluso antes de enfrentar a River en La Bombonera mediante la tabla anual.
Actualmente, Boca tiene 50 puntos y el parámetro de los años pasados indica que las 57 unidades alcanzan para asegurar de manera virtual la clasificación mediante tabla anual. Al quedar 15 puntos en juego, y posibles 9 para el Xeneize antes del Superclásico, los del Vasco Arruabarrena podrían recibir a su eterno rival con la clasificación definida. Para ello, debería sacar al menos siete unidades ante Instituto, Talleres e Independiente.
Rodolfo Arruabarrena, entrenador de Boca Juniors.
El calendario de Boca para las próximas semanas
|DÍA
|L/V
|VS EQUIPO
|HORA
|2/10
|L
|Unión – Clausura | Victoria 3-0
|9/10
|V
|Instituto – Clausura
|19:30
|13/10
|L
|Vasco da Gama – Sudamericana
|21:30
|16/10
|L
|Talleres – Clausura
|21:30
|20/10
|V
|Vasco da Gama – Sudamericana
|21:30
|25/10
|V
|Independiente – Clausura
|17:00
|1/11
|L
|River Plate – Clausura
|15:00
Cómo está la Tabla Anual
- Independiente Rivadavia – 52 puntos (LIBERTADORES)
- Boca Juniors – 50 puntos (LIBERTADORES)
- Argentinos Juniors – 50 puntos (LIBERTADORES)
- Vélez Sarsfield – 49 puntos (Sudamericana)
- Rosario Central – 47 puntos (Sudamericana)
- Instituto – 46 puntos (Sudamericana)
- Belgrano – 45 puntos (LIBERTADORES)*
- Estudiantes de La Plata – 44 puntos (Sudamericana)
- Gimnasia La Plata – 44 puntos (Sudamericana)
- River Plate – 42 puntos (Sudamericana)**
- Lanús – 41 puntos
- Huracán – 41 puntos
- Independiente – 41 puntos
*Clasificado a la Libertadores por haber ganado el Torneo Apertura 2026.
**Tiene un partido pendiente.
Así se jugará la fecha 15, con el Superclásico incluido
Viernes 30 de octubre
19.00 Estudiantes (Río Cuarto) – Gimnasia (Zona B)
19.00 Huracán – Tigre (Zona B)
21.15 Sarmiento – Rosario Central (Zona B)
21.15 Racing – Aldosivi (Zona B)
Sábado 31 de octubre
14.45 Defensa y Justicia – Independiente (Zona A)
17.00 Deportivo Riestra – Talleres (Zona A)
19.15 Vélez – San Lorenzo (Zona A)
21.30 Estudiantes – Instituto (Zona A)
Domingo 1° de noviembre
15.00 Boca – River (Interzonal)
18.30 Newell’s – Unión (Zona A)
18.30 Belgrano – Barracas Central (Zona B)
20.45 Lanús – Gimnasia (Mza.) (Zona A)
Lunes 2 de noviembre
19.00 Platense – Central Córdoba (Zona A)
21.15 Atlético Tucumán – Argentinos (Zona B)
21.15 Ind. Rivadavia Mza. – Banfield (Zona B)