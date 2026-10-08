Boca puede jugar el Superclásico ante River con uno de los objetivos del 2026 cumplidos

El Xeneize podría sellar su clasificación a la Copa Libertadores en las próximas semanas, justo antes de recibir a River por el Clausura.

El pasado miércoles por la noche, se confirmó de manera oficial la fecha de la nueva edición del Superclásico entre Boca y River, el cual se jugará el domingo 1 de noviembre desde las 15:00 en La Bombonera.

Si bien aún resta que se jueguen tres fechas del Torneo Clausura antes del duelo superclásico, lo cierto es que el Club de la Ribera tienen claro que pueden llegar a dicho cruce con uno de los tantos objetivos de este año en el bolsillo.

Es que, pese a que el discurso puertas adentro y hacia afuera es ser campeón de alguno de los certámenes en disputa, lo cierto es que Boca también pretende sellar, cuanto antes, su clasificación a la próxima Copa Libertadores. Este objetivo lo puede conseguir incluso antes de enfrentar a River en La Bombonera mediante la tabla anual.

Actualmente, Boca tiene 50 puntos y el parámetro de los años pasados indica que las 57 unidades alcanzan para asegurar de manera virtual la clasificación mediante tabla anual. Al quedar 15 puntos en juego, y posibles 9 para el Xeneize antes del Superclásico, los del Vasco Arruabarrena podrían recibir a su eterno rival con la clasificación definida. Para ello, debería sacar al menos siete unidades ante Instituto, Talleres e Independiente.

Rodolfo Arruabarrena, entrenador de Boca Juniors.

El calendario de Boca para las próximas semanas

DÍA L/V VS EQUIPO HORA 2/10 L Unión – Clausura | Victoria 3-0 9/10 V Instituto – Clausura 19:30 13/10 L Vasco da Gama – Sudamericana 21:30 16/10 L Talleres – Clausura 21:30 20/10 V Vasco da Gama – Sudamericana 21:30 25/10 V Independiente – Clausura 17:00 1/11 L River Plate – Clausura 15:00

Publicidad

Cómo está la Tabla Anual

Independiente Rivadavia – 52 puntos (LIBERTADORES) Boca Juniors – 50 puntos (LIBERTADORES) Argentinos Juniors – 50 puntos (LIBERTADORES) Vélez Sarsfield – 49 puntos (Sudamericana) Rosario Central – 47 puntos (Sudamericana) Instituto – 46 puntos (Sudamericana) Belgrano – 45 puntos (LIBERTADORES)* Estudiantes de La Plata – 44 puntos (Sudamericana) Gimnasia La Plata – 44 puntos (Sudamericana) River Plate – 42 puntos (Sudamericana)** Lanús – 41 puntos Huracán – 41 puntos Independiente – 41 puntos

*Clasificado a la Libertadores por haber ganado el Torneo Apertura 2026.

**Tiene un partido pendiente.

Así se jugará la fecha 15, con el Superclásico incluido

Viernes 30 de octubre

19.00 Estudiantes (Río Cuarto) – Gimnasia (Zona B)

19.00 Huracán – Tigre (Zona B)

21.15 Sarmiento – Rosario Central (Zona B)

21.15 Racing – Aldosivi (Zona B)

Sábado 31 de octubre

14.45 Defensa y Justicia – Independiente (Zona A)

17.00 Deportivo Riestra – Talleres (Zona A)

19.15 Vélez – San Lorenzo (Zona A)

21.30 Estudiantes – Instituto (Zona A)

Publicidad

Domingo 1° de noviembre

15.00 Boca – River (Interzonal)

18.30 Newell’s – Unión (Zona A)

18.30 Belgrano – Barracas Central (Zona B)

20.45 Lanús – Gimnasia (Mza.) (Zona A)

Lunes 2 de noviembre

19.00 Platense – Central Córdoba (Zona A)

21.15 Atlético Tucumán – Argentinos (Zona B)

21.15 Ind. Rivadavia Mza. – Banfield (Zona B)