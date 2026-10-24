Con dos dudas, la posible alineación de Boca para enfrentar a Independiente

En el marco de la fecha 14 del Grupo A del Torneo Clausura, Boca visita a Independiente en el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, en búsqueda de una victoria que le asegure la clasificación a los octavos de final del certamen a falta de dos jornadas.

De cara a este encuentro, el entrenador del Xeneize, Rodolfo Arruabarrena, piensa en cambios con respecto al equipo que venció 3 a 1 a Vasco da Gama por Copa Sudamericana, ya que quiere darle descanso a algunos futbolistas por la seguidilla que tuvieron.

En este sentido, Lautaro Blanco ni siquiera forma parte de la lista de convocados, por lo que la primera variante se dará en el lateral izquierdo, para darle ingreso a Malcom Braida. El resto de la defensa sería la misma que estuvo presente en el Maracaná ante el Cruzmaltino el pasado martes.

Pasando a la mitad de la cancha, Arruabarrena aún tiene una duda. La misma es la presencia de Leandro Paredes, quien se está terminando de recuperar de un desgarro, o si bien permanece Rodrigo Battaglia, que terminó el duelo ante Vasco da Gama con una molestia física.

Finalmente, en la delantera podría darse una última variante. Leonel Flores podría salir del XI titular para darle ingreso a Alan Velasco, quien también se recuperó de la lesión que sufrió semanas atrás y busca sumar minutos para llegar con ritmo al Superclásico contra River de la próxima semana.

La posible formación de Boca para enfrentar a Independiente

El Xeneize saldría a la cancha con: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Malcom Braida; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes o Rodrigo Battaglia, Milton Delgado; Alan Velasco o Leonel Flores; Miguel Merentiel y Sebastián Villa.

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