Montero contó qué fue lo que más le sorprendió de Boca y pidió no ser comparado con Córdoba

El arquero mostró su felicidad por disputar la final de la Sudamericana y contó cómo fue el período de adaptación en el Xeneize.

Agustín Marchesín se había ganado la titularidad en el arco de Boca, pero una grave lesión lo sacó de las canchas. Agustín Brey tuvo algunos altibajos y por eso fue que el Xeneize salió en búsqueda de arquero en el último mercado de pases. Allí apareció el nombre de Álvaro Montero y luego de unas semanas de negociaciones, el arquero colombiano arribó al club de La Ribera.

Si bien Montero tuvo algunas fallas, la realidad es que una vez que se acomodó brindó seguridad. El puesto de arquero es complejo y el colombiano pareciera haber convencido a los hinchas de Boca. En diálogo con ESPN Colombia -donde Óscar Córdoba es panelista- el portero reveló cómo se adaptó al Xeneize, habló de la final de la Copa Sudamericana y pidió que no lo comparen con su compatriota que brilló entre fines de los 90 y comienzos de los 2000.

“Si recuerdan yo llegué al club un sábado y ya estaba debutando un martes, pasó todo muy rápido y eso es parte del crecimiento, del acople con tus compañeros. Lo afronté de esa manera, como un reto lindo y disfrutando de cada paso. Estoy en un lugar donde siempre he querido estar y tratando de disfrutar todo lo que pueda“, afirmó Montero.

Por otro lado, se refirió al presente del equipo y a la final de la Copa Sudamericana: “Este es un club que te obliga a estar peleando estas instancias. Detrás del club hay una historia muy grande con muchos títulos. En la parte personal, es una felicidad muy grande, era un objetivo que el club se había planteado, más allá de querer seguir en Libertadores, una vez que ya estás en Sudamericana, tienes que competir con todo, con la ambición de querer ganar. Es mi primera final internacional”.

Álvaro Montero. (Foto: Getty).

El cruce con Óscar Córdoba

Montero dialogó con Córdoba, que trabaja para ESPN y dijo: “Se lo he dicho muchas veces al ídolo (Óscar Córdoba), acá es un referente para el club y el hincha de Boca, para la historia del club y para mí particularmente, siendo colombiano. Es un reto lindo para uno, porque siendo colombiano te van a medir o a comparar, pero entendiendo que lo que logró no es nada fácil”.

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Además, agregó: “Muchas veces la gente no es consciente de lo difícil que es lograr lo que Óscar logró. Obviamente con ganas de hacer las cosas bien, como lo hablé con él, ojalá pueda acercarme a lo que el hizo en el club. Además no puedes ganarte esa posición en un año o seis meses, es una cuestión que se demora tiempo, esperemos tener ese tiempo para construir un legado y algo lindo acá”.

“Intento construir mi propio camino e historia, lo he hablado varias veces con Óscar, de buscar mi propia identidad. Llegás a un club gigante como es Boca y tienes que construir tu legado en bases sólidas, hay que colocarle un sello personal, porque las comparaciones no son productivas“, agregó.

Óscar Córdoba, ídolo de Boca. (Foto: Getty).

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¿Qué es lo que más le sorprende de Boca?

“Del fútbol argentino principalmente la intensidad, todos los equipos te compiten, todos te luchan y no te dejan pensar, pero a mí particularmente me ha sorprendido como el hincha de Boca vive el día a día y los partidos, entrar a La Bombonera es una experiencia que hay que vivirla para poder sentir de lo que estás hablando, no se puede describir eso“, cerró el arquero colombiano.

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