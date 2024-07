El escándalo con Enzo Fernández en Chelsea sigue vigente en el conjunto inglés y pareciera no tener una solución inmediata. De hecho, el volante de la Selección Argentina aún no se sumó a los entrenamientos de pretemporada debido a que le otorgaron vacaciones a él y a todos los internacionales que compitieron en Copa América y Eurocopa. Por ende, hasta que no se dé su regreso al plantel, las tensiones seguirán latentes en el club londinense.

En este contexto de conflicto con el futbolista argentino, Chelsea busca cerrar la contratación de un compatriota suyo, siendo este Aaron Alselmino. El defensor surgido en las inferiores de Boca es una de las máximas promesas del Xeneize y tras despertar el interés de diversos clubes en Europa, finalmente los Blues acordaron un traspaso con el club de la Ribera y ya se pulen los últimos detalles de su contratación.

De hecho, en medio de todo este escándalo que ronda puertas adentro de Chelsea con Enzo Fernández, se conocieron nuevos detalles del inminente arribo de Anselmino a las filas del club inglés. El periodista Claudio Civiello reveló que Boca está terminando de negociar la forma de pago del pase del defensor central. “Una vez que eso se acuerde eso, y que Anselmino se recupere al 100%, el jugador viaja a Inglaterra a hacerse los estudios médicos. Después, vuelve para Boca“, informó el jornalista en su canal de Twitch.

Cabe destacar que Aaron Anselmino se quedará a préstamo al menos por un semestre más en Boca, con la posibilidad de quedarse un año entero si se renueva el acuerdo a modo de cesión con Chelsea. Diego Martínez lo considera como titular en la defensa durante el tiempo que siga en la Ribera.

Las cifras del traspaso de Aaron Anselmino a Chelsea

Aaron Anselmino se irá a Chelsea a cambio de 18 millones de euros más un bonus por rendimiento del que aún no trascendieron cifras. Boca busca cerrar una forma de pago propicia de parte de los Blues y que se quede a préstamo por 12 meses en total. En principio se quedaría seis meses y se gestionará durante el resto del 2024 que pueda quedarse hasta junio del 2025.

¿Cuántos partidos disputó Anselmino en Boca?

Desde su estreno en Primera División, que tuvo lugar el 11 de junio de 2023, ante Lanús en La Bombonera y de la mano de Jorge Almirón, Aaron Anselmino participó de un total de diez partidos oficiales en Boca. Este año, dos lesiones musculares lo hicieron disputar muchos menos minutos de los que Diego Martínez hubiese querido concederle.