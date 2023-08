Las autoridades de la Liga Profesional extendieron el plazo para hacer incorporaciones hasta mediados de septiembre, incluyendo el período para fichar jugadores en condición de libres. Es por eso que, aprovechando la prórroga, Boca sigue moviendo piezas para darle forma al plantel que competirá en el segundo semestre del 2023.

En cuanto a refuerzos, desde el Consejo de Fútbol parecen estar conformes con lo hecho hasta el día de hoy y, salvo alguna baja inesperada, no habrá más incorporaciones hasta diciembre. No es el caso en el mercado de salidas dentro del Xeneize, ya que son varios los jugadores de la nómina profesional que no vieron minutos durante el año corriente y, como sucedió con Gonzalo Morales, lo mejor era marcharse en busca de rodaje.

Unión presentó al “Toro” de manera oficial antes del comienzo de la Copa LPF 2023 y, con la intención de darle forma a la delantera, el Tatengue volvió a consultar por un futbolista de Boca: Nicolás Orsini. El ex Lanús habría sido un pedido exclusivo del Kily González, hoy entrenador del conjunto de Santa Fe.

Lo cierto es que el CdF rechazó más de una propuesta reciente por Orsini al considerarlas insuficientes, como las de Atlético Nacional y Huracán. Es por eso que, a sabiendas de la larga lista de pretendientes que tiene el delantero, Unión tiene claro que deberá presentar una propuesta seductora para quedarse con uno de los atacantes relegados por Jorge Almirón en La Ribera.

¿Cuántos goles convirtió Orsini en Boca?

Nicolás Orsini disputó 36 partidos con la camiseta del Xeneize desde su arribo en 2021 y convirtió tres goles, uno a Colón en La Bombonera por la Liga Profesional y dos a Central Córdoba de Rosario por Copa Argentina.

¿Qué jugadores trajo Boca en este mercado?