Jorge Almirón llegó al banco de suplentes de Boca luego de la salida de Hugo Ibarra y de un pequeño interinato de Mariano Herrón en un momento de tensión total en el Xeneize, donde además escaseaba el juego y los resultados no acompañaban. En menos de 40 encuentros dirigidos, el entrenador nacido en San Miguel logró meter al club de la Ribera en la final de la CONMEBOL Libertadores luego de cuatro ediciones consecutivas en donde la instancia fue esquiva para Boca. Ahora, el próximo 4 de noviembre, Almirón tendrá una cita con la historia en donde buscará darle su séptima Libertadores al Xeneize, la cual busca desde hace 16 años.

+ ¡La CONMEBOL Libertadores se vive en Telefe.com! ¡También podés seguir las reacciones en vivo en Twitch!

Al haber arribado a mediados del 2023, Almirón firmó su primer contrato como entrenador de Boca hasta fines de año, por lo que antes de diciembre, en la Ribera deberán definir qué hacer con su futuro una vez que finalice la temporada, en donde se pondrá sobre la balanza principalmente si vence o no al Fluminense en la final de la Libertadores.

Quien habló en las últimas horas acerca de lo que puede suceder con el contrato del DT de Boca fue Mauricio Serna, integrante del Consejo del Fútbol del Xeneize. En diálogo con D-Sports Radio, el colombiano que vistió la camiseta azul y oro de 1998 al 2002 expresó: “No se ha tocado el tema del contrato de Almirón aún. Tenemos tiempo hasta el 31 de diciembre. Hay tranquilidad con los jugadores y cuerpo técnico y con todo lo que se viene haciendo”.

Así, el “Chicho” destacó que la intención sería darle renovación a su vínculo, pero habrán novedades concretas respecto a la posible extensión contractual de Almirón en su puesto durante el mes de diciembre, ya que todo Boca se encuentra enfocado en el duelo ante Fluminense que podría darle una nueva Libertadores en sus vitrinas.

Además, Serna se refirió a la reciente renovación del contrato de Marcos Rojo, de quien también lamentó que Boca no pueda contar con él en la final: “Para nosotros contar con Marcos siempre va a ser un orgullo. Es una lástima no tenerlo en la final, lo que pasó son decisiones de una décima de segundo. No lo culpamos, lo vamos a necesitar y extrañar, pero vamos a lidiar con eso”.

Por último, el integrante del CdF soltó un sólido elogio para los futbolistas de Boca por su rendimiento en este último tramo de la temporada: “Estamos muy tranquilos, sabiendo que el grupo cada día se entiende mejor y juega mejor. En estas etapas de definición, los futbolistas entendieron de qué manera se compite“, cerró Serna.

Los números de Jorge Almirón en su ciclo en Boca

Hasta la fecha, el entrenador con pasado en Lanús, Elche y San Lorenzo lleva 39 partidos dirigidos en donde ganó 27 partidos, empató 7 y perdió 11. Además, su equipo convirtió 67 goles y le anotaron 43. En cuanto a títulos, aún no levantó ninguno como DT de Boca, pero se encuentra en la final de la Libertadores y las semis de la Copa Argentina.

¿Cuándo se juega la final de la Copa Libertadores?

El próximo 4 de noviembre a las 17 horas será la cita con la historia para Boca y Fluminense. El encuentro se disputará en el Maracaná y se podrá ver a través de Telefé.