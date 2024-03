Luego de una polémica salida de Huracán, Diego Martínez se convirtió en entrenador de Boca. Asumió en 2024 y en sus primeros partidos alternó buenos y malos resultados, una cuestión lógica en un equipo que llegó golpeado tras un 2023 flojo. Además, Martínez necesita un tiempo de trabajo para que sus ideas se puedan ver plasmadas en el campo de juego.

Diego Martínez dialogó con la Oral Deportiva y contó cómo fue su primer encuentro con el plantel: “El día que arrancamos las prácticas, me iba imaginando cómo iba a ser la charla con un plantel como el de Boca, así como en su momento había visualizado ese primer contacto con los jugadores de Ituzaingó. Pero esta vez fue distinto, porque fue muy fuerte levantar la mirada y ver a Edi, a Sergio, a Marcos”.

Además, agregó: “Uno trata de tener un mapa de lo que quiere decir, pero en ese momento se me mezcló todo y no recuerdo lo que charlamos. Por eso después les pregunté a los chicos del cuerpo técnico si no había dicho ninguna pavada”.

El principal objetivo de Martínez en Boca

“El mayor desafío que tenemos como cuerpo técnico es la gestión y lograr, no que estén contentos porque es difícil para alguien que no juega, sino que al menos sepan y entiendan que son decisiones pensando en lo mejor para el equipo. Aunque me equivoque”, dijo el DT.

Un plantel lleno de estrellas

“Es muy importante para nosotros como cuerpo técnico, nos exige a mejorar y que la vara después sea tratar a todos como lo hacemos con Cavani, pero también con Sergio Romero o Marcos Rojo. Tenemos la obligación de estar a la altura de ellos y eso nos ayuda a crecer”, concluyó el entrenador de Boca.