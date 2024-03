Killy González reconoció que sigue hablando con Zenón: "No me sorprende"

Este miércoles, Killy González volverá a encontrarse dentro de una cancha de fútbol con Kevin Zenón, jugador al que potenció como entrenador de Unión de Santa Fe y al que siempre alentó para dar el salto a Boca, confiando en que tenía las cualidades necesarias para adaptarse como se adaptó en el inicio de la Copa de la Liga.

Aunque es muy probable que Diego Martínez, entrenador del Xeneize, de descanso al mediocampista para dicho encuentro ante el Tatengue, Killy está ansioso por reencontrarse con el futbolista con el que reconoció mantener un diálogo constante tras su salida del equipo.

“Es un jugador que se animó a jugar. No es fácil estar en Boca y por la soltura que muestra pareciera que hace mucho que está ahí”, dijo en conferencia de prensa el DT de Unión, que también defendió la camiseta azul y oro entre 1995 y 1996, antes de dar el salto al fútbol europeo vinculándose al Zaragoza.

Killy aseguró no haberse sorprendido por la forma en que Zenón se adaptó a jugar en Boca, aunque sí resaltó un cambio en su juego respecto al tiempo en que estuvo a sus órdenes. “No cambió su forma de jugar, sino dónde termina las jugadas. No me sorprende el nivel que está teniendo”, concluyó.

Alerta: Cavani en racha

Edinson Cavani llega al partido ante Unión después de haber sido la gran figura de la remontada de Boca ante Belgrano en La Bombonera, cortando su sequía de goles con un hattrick. El DT del equipo santafesino se refirió a esa situación y dejó en claro que están en alerta por el destape del uruguayo.

“Lo de Cavani no me sorprende, me daba hasta risa que lo cuestionen. Son esos jugadores cuya trayectoria los avala. No es cuento, ha hecho goles en todos los clubes de su carrera“, dijo. Y agregó: ““Gracias a Dios pasó en el partido anterior y ojalá no pase en el que viene… Son rachas que seguramente ha tratado de manejar con su experiencia y sus vínculos más cercanos. A la larga para el que la pelea hay recompensa”.