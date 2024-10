Edinson Cavani se rindió ante la gente de Boca y definió a la Bombonera en dos palabras

Tras cumplir su primer año como futbolista de Boca, el experimentado delantero uruguayo Edinson Cavani, habló en una entrevista mano a mano con Sebastián Vignolo en el programa F90 emitido por ESPN, en donde hizo un repaso sobre su estadía en el club al que llegó a mediados del 2023.

En un adelanto publicado en las redes sociales, el ex Napoli, PSG, Manchester United y Valencia entre otros, se rindió al referirse a los hinchas del Xeneize, y también se tomó un tiempo para destacar a La Bombonera, afirmando que está disfrutando mucho este momento de su carrera.

“La gente me ha demostrado cariño desde que llegué, me lo ha demostrado y eso uno lo siente, lo percibe y a uno lo motiva y le da ganas. La gente de Boca es pasional y lo mío es pasión. Todas las cosas que yo pueda hacer, si no las hago con pasión no las hago”, comenzó elogiando al público del elenco de La Ribera.

“Boca es eso, Boca es pasión. Uno siente, se identifica con esa gente. Aunque uno juegue para mi equipo, para mis compañeros, también juego para mi club, para la gente, para ese que te acompaña”, continuó destacando el apoyo que recibe por los hinchas, que desde su llegada lo han ovacionado.

Edinson Cavani, el goleador de Boca.

Por otro lado, también se refirió a La Bombonera, elogiando al estadio. “La Bombonera es mágica”, comentó para definir al estadio de su equipo. Y agregó: “Es increíble. Yo sinceramente he vivido partidos especiales, momentos hermosos en La Bombonera. Lo disfruto un montón, mucho más que en otras etapas de mi vida en otros clubes que también eran importantísimos. Capaz hoy llego en una edad más madura y lo disfruto más. Creo que es increíble, es única”.

Publicidad

Publicidad

Edinson Cavani se retirará en Boca

Semanas atrás, el delantero uruguayo firmó la extensión de su contrato con Boca, con finalización el 31 de diciembre del 2026. De esta manera, el uruguayo seguirá jugando por dos temporadas más en el Xeneize, que tal como se lo prometió a Juan Román Riquelme, será el último club de su carrera.

ver también La promesa de Edinson Cavani a los hinchas de Boca tras la renovación de su contrato

Además, será una pieza clave en el plantel comandado por Fernando Gago, que en el corto plazo busca la clasificación a la Copa Libertadores 2025, mientras que en el mediano plazo se prepara para disputar el Mundial de Clubes del año que viene que se llevará a cabo en Estados Unidos durante junio y julio.

Los números de Edinson Cavani en Boca

Desde su llegada al Xeneize a mediados del 2023, el delantero uruguayo de 37 años lleva disputados un total de 44 partidos, en los que convirtió 20 goles y no aportó asistencias. Además, fue amonestado en 7 oportunidades y vio la tarjeta roja en una ocasión.

Publicidad