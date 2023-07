Llegó el día tan esperado. Ese día con el que prácticamente todos los hinchas de Boca Juniors soñaron en más de una oportunidad ante las constantes palabras de Edinson Cavani. Y ese día que luego parecía esfumarse ante la permanencia del delantero en Europa.

Es que, este lunes, el inagotable delantero uruguayo de pasado en Danubio, Palermo, Napoli, Paris Saint-Germain, Manchester United y Valencia aterrizó en Buenos Aires y se sometió a la revisión médica correspondiente para transformarse en refuerzo del Xeneize.

Naturalmente, como no podía ser de otra manera, antes de salir al verde césped de la Bombonera el atacante de 36 años de edad brindó una conferencia de prensa. Y, en la misma, ofreció varias perlas. Por ejemplo, comparó a Boca con un gran elenco europeo: Napoli.

“Recién cuando estuve en la clínica le pregunté a la gente que estaba conmigo si era una clínica para los hinchas de Boca porque una vez que entré toda la gente me felicitaba y eran casi todos los que estaban ahí. Eso te demuestra un poco lo que es el ‘Mundo Boca'”, comenzó señalando.

“Ese es el cariño que ya te empiezan a demostrar. Me tocó vivir una situación parecida cuando llegué a Napoli, que aún no había pisado la cancha y la gente me demostraba ya mucho cariño. Eso te demuestra la pasión que tiene la gente de este club”, completó.

+ Mercado de pases de Boca Juniors 2023: refuerzos, bajas, rumores y últimas novedades: