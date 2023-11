Pasaron casi dos semanas de la final de la Copa CONMEBOL Libertadores, que finalizó con triunfo de Fluminense por 2 a 1 ante Boca, y todavía los protagonistas siguen hablando al respecto, contando sus sensaciones de lo que fue este partido, que se definió en el tiempo suplementario.

En este caso, quien habló desde el elenco brasileño, fue Paulo Henrique Chagas de Lima, mejor conocido como Ganso, que fue una de las figuras del elenco dirigido por Diniz a lo largo de la competencia, y que en diálogo con el medio argentino, DSports Radio, elogió a un futbolista del Xeneize.

Al ser consultado sobre quién fue el jugador de Boca que más le gustó en esta final, el volante ofensivo brasileño sorprendió a todos dando su respuesta: “El centrocampista y capitán Fernández. Tiene un muy buen control de pelota, es un jugador diferente. Creo que no se va a quedar mucho tiempo más en Boca y va a ir a un gran equipo de Europa”, comentó.

Pol Fernández, quien fue el elogiado por Ganso, disputó los 120 minutos de la final, con la particularidad de que, a diferencia de los partidos en los que no estaba Marcos Rojo, en este no portó la cinta de capitán, si no que lo hizo Sergio Romero, el arquero que fue importante en el trayecto del Xeneize al partido definitorio.

Cabe destacar que si bien Pol fue destacado por los hinchas a lo largo de la Copa, ya que marcó el penal que valió el pase a la final, en los últimos partidos fue muy criticado por el mundo Xeneize, debido al bajo rendimiento que mostró en los partidos frente a San Lorenzo como visitante y Newell’s de local.

Además, a lo largo del año, también estuvo en el foco de las críticas, hasta que pasó a jugar como volante central, ocupando un puesto de doble cinco junto a Equi Fernández, que le permitió moverse mejor dentro del campo de juego, y por consecuencia, mejoró su rendimiento.

Los números de Pol Fernández en Boca

En esta nueva etapa jugando para el Xeneize, el mediocampista de 32 años disputó 97 partidos, en los que anotó 6 tantos y repartió cinco asistencias.

¿Hasta cuándo tiene contrato Pol Fernández en Boca?

El vínculo del volante con la institución finaliza el 31 de diciembre del 2024.