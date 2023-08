Luego del penal fallado en los pies de Darío Benedetto, el Boca alternativo planteado por Jorge Almirón cayó por 1 a 0 en Junín ante Sarmiento. Allí, dicho encuentro entre el conjunto dirigido por Pablo Lavallén y el Xeneize terminó en escándalo producto de una tángana originada por el ex River e hijo del Marcelo Gallardo, Nahuel, quien arribó desde el club de Núñez a Sarmiento en los últimos días.

¿Qué fue lo que sucedió? Concretamente, apenas culminó el partido, Gallardo se acercó a Lucas Blondel y apoyó su mano en la cara del lateral de Boca, consecuentemente empujándolo con aquel movimiento, lo cual generó una respuesta del jugador con pasado en Tigre y de todo el plantel xeneize.

Allí, uno de los que intervino con mayor agresividad fue Darío Benedetto, quien intentó darle una trompada al ex River y desembocó en que todo Sarmiento se meta en tumulto, generando un escandaloso final en Junín que tuvo como expulsados a Nahuel Gallardo y a Lucas Blondel por decisión del árbitro Silvio Trucco.

Benedetto, pese a su imprudente intervención, no recibió la tarjeta roja pero se especulaba con un posible informe de parte del colegiado en donde podía cambiar o añadir alguna decisión arbitral tomada durante el partido, pero según informó Mariano Closs en ESPN, finalmente Trucco optó por no informar al delantero de Boca, por lo que no será sancionado y podrá estar presente en la próxima convocatoria de Jorge Almirón por el plano local.

¿Juega Benedetto vs. Racing por la Copa Libertadores?

Si bien Benedetto figura como disponible para disputar el encuentro ante Racing en Avellaneda, salvo una sorpresa de última hora de Jorge Almirón en el planteo táctico, todo indica que el centrodelantero será Edinson Cavani y estará acompañado en la ofensiva con Valentín Barco o Lucas Janson en caso que no llegue físicamente el “Colo”. Tampoco se descartan como titulares a Miguel Merentiel o Exequiel Zeballos.

¿Cuál es el próximo rival de Boca en la Copa de la Liga 2023?

Tras la caída en Junín contra Sarmiento por 0-1, Boca volverá al ruedo en la Copa LPF 2023 recibiendo a Tigre el próximo domingo 3 de septiembre en La Bombonera. Para entonces, se sabrá si el Xeneize pudo avanzar a cuartos de Libertadores o no.