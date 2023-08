Un Boca totalmente alternativo cayó ante Sarmiento en Junín por 1 a 0 en lo que es la previa de la vuelta ante Racing de los cuartos de la Copa Libertadores. Pese a que rendimiento de los suplentes xeneizes no fue bueno, sobre todo en el primer tiempo con varios errores defensivos y en mitad de cancha, sobre el final Boca tuvo la chance de empatar el encuentro y se desperdició en los pies de Darío Benedetto.

Producto de una mano accidental del defensor Juan Hernández a tres minutos del final, el equipo dirigido por Jorge Almirón recibió un justo penal a favor que el delantero de Boca falló debido a que el arquero José Devecchi contuvo el remate desde los doce pasos ejecutado por el Pipa.

De esta manera, Benedetto no pudo revertir el adverso contexto que Boca tenía en el partido y que se asemeja mucho a su presente en general en el Xeneize. De yapa, el ex Marsella y Elche fue protagonista de un tumulto final con Nahuel Gallardo en donde intentó darle una trompada al ex River.

En medio de este conflictivo post partido en Junín que tuvo a Benedetto en el ojo de la tormenta por la lluvia de críticas de parte de los hinchas de Boca, quien se hizo presente en redes sociales fue una vez más su hermano, Lucas Benedetto. Acostumbrado a salir a defender a su cosanguíneo en sus redes de manera irónica o metafórica, el propio Lucas Benedetto nuevamente se hizo eco en las horas previas a las críticas al delantero de Boca con una insólita “storie” en Instagram.

Junto con una imagen suya de chico con la camiseta de Boca y jugando con una pelota, Lucas Benedetto expresó: “El mini Lukitas jugando y chupándole un huevo todo lo que dicen“, siendo este un mensaje para aquellos que realizaron críticas en las últimas horas.

¿Juega Benedetto vs. Racing por la Copa Libertadores?

Si bien Benedetto figura como disponible para disputar el encuentro ante Racing en Avellaneda, salvo una sorpresa de última hora de Jorge Almirón en el planteo táctico, todo indica que el centrodelantero será Edinson Cavani y estará acompañado en la ofensiva con Valentín Barco o Lucas Janson en caso que no llegue físicamente el “Colo”. Tampoco se descartan como titulares a Miguel Merentiel o Exequiel Zeballos.

¿Dónde y cómo ver los partidos de Boca en la Copa Libertadores?

La vuelta de los cuartos de final de la CONMEBOL Libertadores entre Boca y Racing se llevará a cabo el próximo miércoles 30 de agosto a las 21:30, con sede en el Cilindro de Avellaneda.

Todos los partidos de la Copa Libertadores de América se pueden ver en vivo y en directo por la plataforma Star+ y a través de Telefé.