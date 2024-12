La afirmación del descubridor de Schumacher sobre Colapinto que lo ilusiona con volver a la Fórmula 1 en 2025

Franco Colapinto despidió un 2024 inolvidable en el que cumplió su sueño de competir en la Fórmula 1. Sin embargo, esta experiencia se vio interrumpida al no conseguir asiento para 2025, ya que Williams lo reemplazará con Carlos Sainz Jr. el año que viene por un acuerdo firmado antes del meteórico ascenso del argentino.

Los rumores no cesaron de todas maneras. Sin lugar en la escudería británica, todos los cañones apuntaban a que Colapinto pudiera correr con Alpine en la temporada que viene, pero su asesor deportivo ya confirmó a sus dos pilotos para el comienzo del campeonato de 2025.

Flavio Briatore, el empresario italiano que le dio la oportunidad a Michael Schumacher de competir en la Fórmula 1 a tiempo completo y que luego fue mentor de Fernando Alonso en su época de novato, ahora tiene un rol preponderante en Alpine y en varias oportunidades afirmó estar interesado en el argentino: “Todos lo quieren en su equipo”.

En esta oportunidad, al ser consultado por Colapinto en una reciente entrevista con Le Parisien, le dejó una luz de esperanza a todos los argentinos que quieren volver a ver al nacido en Pilar arriba de un monoplaza en la máxima categoría del automovilismo.

“Los rumores en el paddock sugieren que Alpine está interesada en Franco Colapinto. ¿Podemos estar seguros de que Pierre Gasly y Jack Doohan tomarán la salida en el primer Gran Premio de la temporada 2025?”, le preguntaron a Briatore. Su respuesta, en broma, fue: “Lo único seguro es la muerte”.

“Empezaremos el año con Pierre y Jack, te lo garantizo. Después, ya veremos durante la temporada. Tengo que poner el establo en condiciones para obtener resultados. Y el piloto es quien debe concluir el trabajo de casi 1.000 personas detrás de él. Todos trabajan para sólo dos personas. Si hay un piloto que no avanza, que no me trae resultados, lo cambio. No puedes ser emocional en la F1″.

Publicidad

Publicidad

En un contexto en el que novatos como Ollie Bearman, Kimi Antonelli, Liam Lawson, Isack Hadjar y Gabriel Bortoleto ya consiguieron su asiento en la F1 para 2025, todo indica que Franco Colapinto será el siguiente en ascender al Gran Circo y es en este punto donde las declaraciones de Briatore ilusionan al piloto argentino pensando en un regreso a la máxima categoría.

En un reciente artículo, el sitio especializado MotorSport afirmó que Colapinto está en tocando la puerta de Alpine como el gran candidato a suceder a Doohan en caso de que su rendimiento en el inicio de la temporada no sea el deseado. “Doohan es titular, pero la temporada 2025 no está garantizada”, tituló el medio.

“No es poca presión para Doohan, pero, al mismo tiempo, también una oportunidad potencial para que aquellos que se han quedado fuera del juego tengan un asiento titular la próxima temporada.

Publicidad

Publicidad

El primero de ellos es Franco Colapinto. El argentino mostró destellos de talento en los 9 grandes premios disputados con Williams en la última parte de la temporada que terminó hace unas semanas.

Sin embargo, debido a ciertos mercadillos (la llegada de Carlos Sainz a Williams, por ejemplo) se ha quedado sin equipo y se verá obligado a esperar a que los posibles sustitutos regresen al circo mundialista por la puerta grande”.

Los pilotos de la Fórmula 1 para 2025

Red Bull: Max Verstappen – Liam Lawson

Max Verstappen – Liam Lawson Ferrari: Charles Leclerc – Lewis Hamilton

Charles Leclerc – Lewis Hamilton McLaren: Lando Norris – Oscar Piastri

Lando Norris – Oscar Piastri Mercedes: George Russell – Kimi Antonelli

George Russell – Kimi Antonelli Aston Martin: Fernando Alonso – Lance Stroll

Fernando Alonso – Lance Stroll RB: Yuki Tsunoda – Isack Hadjar

Yuki Tsunoda – Isack Hadjar Alpine: Pierre Gasly – Jack Doohan

Pierre Gasly – Jack Doohan Haas: Esteban Ocon – Ollie Bearman

Esteban Ocon – Ollie Bearman Williams: Alex Albon – Carlos Sainz

Alex Albon – Carlos Sainz Sauber: Nico Hulkenberg – Gabriel Bortoleto

Publicidad

Publicidad

ver también La confesión de Colapinto tras quedarse afuera de la Fórmula 1: "Es duro estar tan estresado"