Agustín Almendra es uno de los grandes refuerzos que tendrá Racing Club para los cuartos de final de la Copa Libertadores. El mediocampista, que llegó libre de Boca, tiene muchísimas chances de debutar enfrentando a su ex equipo y el destino podría hacer que ese estreno sea el miércoles 23 de agosto en La Bombonera.

El jueves, el jugador nacido en San Francisco Solano vivió la goleada de los suyos ante Atlético Nacional desde la tribuna. Una vez consumada la clasificación y el inminente cruce con el Xeneize, el volante subió una historia a su cuenta oficial de Instagram.

Contento por la victoria, Almendra reposteó una selfie que se tomó con Maximiliano Romero en el vestuario. “Vamos, amigo”, escribió para bancar al delantero. Sin lugar a dudas, se vienen dos partidos más que especiales para el surgido en Boca.

La despedida de Almendra de Boca

Una vez que terminó su contrato, Almendra subió un posteo a Instagram para despedirse de la gente del club de la Ribera.

“Hoy me encuentro en el momento de despedirme del club que ha sido mi hogar, el lugar donde crecí como jugador y, lo más importante, como persona. Aunque esta despedida no es como esperaba, lamentablemente no tuve otra opción debido a varias ofertas que fueron rechazadas por el club. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos aquellos que me acompañaron en este camino: compañeros de equipo, cuerpos técnicos, utileros y todos los empleados del club . Quiero disculparme con los hinchas, ya que en ocasiones cometí errores, pero me voy de este club con los mejores recuerdos. Los verdaderos Hinchas de Boca son más importantes que cualquier gestión transitoria. De corazón, muchas gracias a todos los bosteros”

Cuándo juegan Boca vs. Racing por la Copa Libertadores

CONMEBOL determinó que el partido de ida entre Boca y Racing en La Bombonera sea el miércoles 23 de agosto a las 21:30 (hora de Argentina). La vuelta, a disputarse en el Estadio Presidente Perón, será el miércoles 30 de agosto a la misma hora.

Dónde ver Racing vs. Boca por los cuartos de final de la Copa Libertadores

Los encuentros de Boca Juniors vs. Racing Club en la Copa Libertadores de América se pueden disfrutar en vivo por la plataforma Star+.