Dentro del mundo Racing están entusiasmados con lo que será el duelo en Avellaneda cuando, este jueves a las 21, se enfrenten a Atlético Nacional por el segundo compromiso correspondiente a los octavos de final de la CONMEBOL Libertadores, pese a que no podrán contar con Agustín Almendra ni con Juan Fernando Quintero.

Si bien están entrenándose junto al plantel profesional de la Academia, tanto el ex Boca como el ex River no podrán formar parte de la nómina de convocados, ya que no fueron inscriptos en la lista de buena fe para la llave frente a lo colombianos.

Pese a esta situación, Almendra y Quintero se acoplaron muy bien al grupo, están entrenándose con total normalidad y le renovaron el aura a todos los jugadores de Racing. Pero como si fuese poco, tomaron una decisión que llamó la atención de todos los hinchas, como así también de sus propios compañeros.

Llevan muy pocos días junto a los comandados por Fernando Gago, pero poco les importó. Ambos futbolistas determinaron que acompañarán al plantel racinguista en la concentración que se lleva a cabo en el Hotel Savoy, ubicado en el Microcentro porteño . Claramente, esta determinación fue aprobada por los hinchas, quienes mostraron muchísimo orgullo a través de las redes sociales.

En Avellaneda saben que la tienen algo complicada tras el 4-2 que padecieron en Medellín, pero como pocas veces se ha visto, el plantel y los hinchas se unificaron para que, todos juntos, saquen la situación hacia adelante.

¿Cuándo debutará Agustín Almendra en Racing?

Agustín Almendra recién podrá formar parte de la nómina de Racing en la CONMEBOL Libertadores en el caso de que los comandados por Fernando Gago accedan a los cuartos de final. De lo contrario, lo hará en la Copa de la Liga Profesional.

¿Hasta cuándo firmó Juan Fernando Quintero con Racing?

Juan Fernando Quintero llegó a Racing después de quedar libre en Junior de Barranquilla. Su contrato con la institución de Avellaneda será hasta diciembre del 2025.