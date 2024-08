A comienzos de 2024, una de las novelas del verano la protagonizaron Boca y Carlos Palacios, el atacante de Colo Colo que fue el deseo del club de la Ribera. No hubo acuerdo en aquel entonces y tampoco lo hubo ahora. Es cierto que el Xeneize no lo tuvo en el centro de la escena y que ya se había reforzado con Brian Aguirre y Milton Giménez en la ofensiva, pero así y todo insistió por Palacios, aunque el presidente del Cacique dio detalles sobre cómo se dio la oferta y no hizo quedar muy bien a la dirigencia boquense.

“La oferta llegó, para ser bien precisos, alrededor de 45 minutos antes del cierre del libro de pases y a nosotros nos estaban pidiendo que nos pronunciáramos sobre esa oferta. Nosotros llamamos a un directorio extraordinario porque nosotros tenemos ciertos procedimientos y a nosotros nos pedían que aceptáramos en 30 minutos una operación de 5 millones de dólares y no era factible”, afirmó Aníbal Mosa, el presidente de Colo Colo en diálogo con la prensa chilena.

Aníbal Mosa, presidente de Colo Colo. (Foto: IMAGO).

La versión que da Aníbal Mosa deja en claro que en lo que respecta a cuestiones administrativas y de manera de proceder en Boca hay algunos déficits que deberían mejorar. En este último tiempo sucedieron situaciones impropias de un club tan importante como lo es el Xeneize: la falla en la inscripción de los refuerzos para la Copa Sudamericana, la situación de Aaron Anselmino en la serie contra Cruzeiro y ahora esto de ofertar a falta de 45 minutos para el cierre del mercado de pases no pareciera ser de lo más serio.

Carlos Palacios, ¿una amenaza para River?

Colo Colo dejó en el camino a Junior de Barranquilla en los octavos de la Copa Libertadores y en la próxima instancia se medirá ante River, que hizo lo propio con Talleres. Si bien su futuro se definirá una vez que cierren los libros de pases en el mundo, Carlos Palacios -de continuar en el Cacique- puede ser una amenaza para el equipo de Marcelo Gallardo. Cabe recordar que la ida será en Chile en la semana del 18 de septiembre y siete días más tarde todo se definirá en el Estadio Monumental de Núñez.