A la espera de la resolución por parte de La Justicia para saber cuándo se llevarán a cabo las elecciones presidenciales en Boca, Juan Román Riquelme junto al Consejo de Fútbol ya se encuentran trabajando para contratar un nuevo entrenador, que será el que se haga cargo del primer equipo de cara a la temporada 2024.

Sin saber cuál es el entrenador que presentará el mismo Riquelme, quien había confirmado que lo anunciaría tras ganar las elecciones, la danza de nombres es cada vez más fuerte, y en las últimas horas salió a la luz un nuevo candidato que podría llegar al Xeneize, y que tendría su primera experiencia como DT.

Es que, según lo informado por el periodista Diego Monroig en ESPN F90, Fernando Redondo, el ex futbolista de la Selección Argentina y Real Madrides uno de los candidatos que tiene Riquelme para reemplazar a Almirón. “Es un entrenador con el que Riquelme habla constantemente, con el que lanzaría su carrera en caso de que fuese él y que en su momento ya habían hablando cuando Martino dijo que no, y es Fernando Redondo”, tiró.

Como menciona Monroig, esta no es la primera vez que Redondo suena para dirigir a Boca, ya que tuvo contactos con la dirigencia del Xeneize en abril de este año, luego de la salida de Hugo Benjamín Ibarra y previo a la llegada de Jorge Almirón, aunque en aquella oportunidad no hubo ofrecimiento formal.

Redondo por su parte, realizó el curso de DT en España y ya habría manifestado sus ganas de dar sus primeros pasos como entrenador profesional, por lo que Boca sería una oportunidad inmejorable para el surgido de las inferiores de Argentinos Juniors y con paso por Milan.

Cabe destacar que hace más de un año, Redondo recibió una oferta para dirigir a Talleres de Córdoba, pero finalmente la rechazó porque no se consideraba listo para encarar ese desafío. ¿Será Boca la primera experiencia como entrenador para el ex jugador del Real Madrid?

La carrera de Fernando Redondo como jugador

Argentinos Juniors (19985 – 1990)

C.D Tenerife (1990 – 1994)

Real Madrid (1994-2000)

A.C Milan (2000 – 2004).

El cruce de elogios entre Redondo y Riquelme

En 2012, el exfutbolista declaró en el sitio El último 10: “Soy un admirador de Riquelme, realmente. Los que tuvimos la suerte de jugar y disfrutar de este deporte, necesitamos de jugadores como él. Yo siempre disfruté de su juego y espero que no se retire nunca, ese es mi deseo como amante del fútbol. La verdad es que es un jugador con una clase excelente. No es solamente eso, sino también su personalidad, es un jugador que maneja los partidos, que maneja los tiempos, que hace goles y define los partidos cuando más se necesita. Tiene ese pase gol tan difícil, pareciera que tiene más de dos ojos. No hay jugadores como él, tenemos la gran suerte de que sea argentino y disfrutarlo. Principalmente eso, soy un gran admirador”, mientras que en octubre de 2016, el hoy vicepresidente de Boca dijo en el programa Doble 5 de TyC Sports: “Me hubiese gustado jugar con Fernando Redondo”.