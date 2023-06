Como era de esperarse, la demanda para obtener las entradas de la despedida de Juan Román Riquelme en La Bombonera este próximo domingo a las 16 horas fue gigantezca.

Inaugurándose este jueves la venta para abonados y abonadas, la plataforma de “Soy Socio”, la cual utiliza cotidianamente Boca para que se compren las entradas de los partidos oficiales del Xeneize en Brandsen 805, colapsó y generó bronca entre los hinchas en las redes sociales.

Por este motivo, son muchos los abonados que no han podido sacar las entradas y que, momentáneamente, no tienen la confirmación de si podrán estar o no en la despedida de Riquelme el próximo domingo. Claro, con la premisa de los más de 300 mil socios que tiene Boca y los 57 mil espectadores que tiene La Bombonera, no resulta ilógico que los escaseen y que la página se sature en cuestión de minutos.

Algunos hinchas xeneizes acusaron que al momento de intentar la compra, se les aparecía un “error interno” que les impedía avanzar y efectivizar la entrada como abonados. Por eso, en redes sociales estallaron y se mostraron fervientemente enojados por la situación que les impidió conseguir su ticket para ver en vivo la fiesta que se prevee para el domingo. Según informaron varios usuarios, se dio también un error en el servidor debido a la gradísima demanda.

Este viernes seguirá la venta de entradas para los socios activos, en donde se espera que no se dé este incidente que los abonados padecieron y que les convirtió en una odisea conseguir entradas para semejante evento previsto para el domingo.