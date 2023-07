De llegar a darse sería realmente un caso único. El hijo de un campeón de la Copa Libertadores y de la Copa Intercontinental con River Plate que, dada la chance, podría buscar esa gran obsesión, pero con la camiseta de Boca Juniors. Eso es lo que anhela Gianfranco Gazzaniga, arquero del Racing de Ferrol de LaLiga 2 de España, que en una charla con Bolavip admitió que su corazón está pintado de azul y oro más allá del camino profesional que recorrió su padre.

Claro, es que Daniel Omar Gazzaniga, a pesar de estar en las consideraciones por detrás de Nery Pumpido y Sergio Goycochea, fue integrante del plantel millonario que al mando de Héctor ‘Bambino’ Veira primero venció al América de Cali en la final del certamen sudamericano y que, meses más tarde, en el Estadio Nacional de Tokyo, derrotó al campeón de la Copa de Campeones de Europa, el Steaua de Bucarest, por 1 a 0 con el tanto de Antonio Alzamendi.

”Lo llevamos en la sangre. Nunca me dijo que tenía que ser arquero, pero cuando sos chico es la primera persona que admirás y lo vi como un referente. En River dio sus primeros pasos y tuvo la suerte de estar en la primera, pero me habló más de su paso por Ecuador (Deportivo Cuenca) o por Bolivia (San José de Oruro)”, cuenta a Bolavip respecto a la influencia en el puesto, el también hermano de Paulo Gazzaniga, actual guardameta del Girona.

Asimismo, en la misma entrevista, no tuvo problemas para develar que una de sus metas es jugar en Boca: ”Yo soy hincha de Boca y sí, lo sigo. A veces es difícil ver los partidos por los horarios, pero lo voy siguiendo por YouTube, estoy suscripto. Así que ya somos dos los arqueros argentinos y de Boca que jugamos en España. Mi hermano y yo. Ojalá exista esa posibilidad de jugar”, manifestó Gianfranco que aclara ser consciente de que es una posibilidad que aún está ”distante”.

No obstante, espera, por lo menos, algún día conocer la cancha de Boca como espectador: ”Te diría que ya un sueño sería entrar a la Bombonera porque nunca fui. Y la gente que tuvo la suerte de jugar ahí o de ver un partido en vivo dice que es una de las mejores experiencias de su vida. Y mi sueño es estar viendo el espectáculo que tienen en las tribunas. De chiquitos siempre lo hemos visto y nos llamaba muchísimo la atención. Acá en España no suele verse ese tipo de afición”.

La particular historia de vida de Gianfranco Gazzaniga

Gianfranco Gazzaniga nació en Sucre, Ecuador, cuando su padre jugaba en el Deportivo Cuenca. Pero a los pocos meses retornó junto a su familia a Argentina y recién a los 13 años emigró hacia España con pasaporte italiano. Por lo que es tan argentino como ecuatoriano como italiano y, después de 14 años en el país ibérico, también un poco español.

”Es un poco raro, todos se me ríen porque soy de Ecuador, de Italia, pero a la vez argentino. Pero también me siento español porque llevo 14 años acá. Soy internacional. Pero sí, mantengo costumbres argentinas. A la playa llevo el mate, cuando vienen de Argentina me traen alfajores… Como nosotros no hay”, dijo a Bolavip.