Racing de Ferrol aseguró su regreso a la segunda categoría (en la cual acumula 34 participaciones) tras 15 años, al adjudicarse el primer puesto del Grupo 1 de la Primera Federación con 75 puntos. Y gran parte de lo que fue su ascenso se lo debe a la notable actuación de Gianfranco Gazzaniga, portero que registró una de las vallas menos vencidas de la temporada 2022/2023.

Al respecto de lo que será subir de nivel con los Diablos Verdes, el portero italoargentino, en una charla exclusiva con Bolavip, comentó: ”La diferencia va a estar en la calidad individual de cada jugador. Todos los partidos van a ser muy complicados. Y nosotros que vamos a ser el equipo recién ascendido, pensamos que los rivales irán contra nosotros con esa base, con ese plus y pensarán que nos pueden enloquecer. Ahí vamos a tener que responder cuando nos toque en esos partidos y en esos escenarios. Pero a mi me va a encantar”.

Además, Gianfranco Gazzaniga explica que al Racing de Ferrol le puede dar un valor agregado por sumó minutos que adquirió con el Ponferradina en la segunda división: ”Esta categoría la toqué poco, pero ya la conozco y entonces no tengo esa presión añadida que pueden tener algunos que no conocen la categoría. Espero empezar jugando”, apuntó.

Por otra parte, Gazzaniga demuestra mantener los pies sobre la tierra y no se aventura más allá de hacer base en LaLiga 2 para recién después animarse a más. ”El primer objetivo que nos marcamos es mantener la categoría. Es lo que todos los equipos cuando suben necesitan para afianzarse un poquito más en segunda división y al año siguiente ya empezar a tocar el equipo, las instalaciones, el club, todo se empieza a mover diferente porque hay otro objetivo”.

Gianfranco Gazzaniga remarca en Bolavip su buena relación con el Racing de Ferrol

”Por mis números y por mi forma de ser el club estaba muy contento conmigo. Al principio de la temporada me hicieron saber que me tenían que ganar las cosas, pero que no cambie nunca mi forma de ser, juegue o no juegue, que siga siendo como fui y como demostré ser el año anterior y de ahí en más, la verdad que con esas palabras, ya me quede mucho más tranquilo porque el club aparte de verme como un jugador me ve también como una buena persona dentro del vestuario. En otros clubes pasa que sos un número más y eso acá no pasa. Es un club de personas trabajadoras y no tuve ningún tipo de duda en renovar”, contó Gianfranco Gazzaniga.

El orgullo por su hermano Paulo Gazzaniga, portero del Girona, y el hipotético cruce por la Copa del Rey

”Es un orgullo cada vez que lo veo por la tele. Nos juntamos con mi familia a ver los partidos. Verlo en pantalla nos genera una sensación en el pecho y en el corazón… Se me nota que estoy muy orgulloso de que sea mi hermano y de ver sus partidos. Trato de copiarle lo que pueda y hablar de sus actuaciones y de las mías cuando él me puede ver a mi. Es gratificante poder compartirlo con él. Para mi es un referente. Y la verdad es que nunca nos hemos planteado otra posibilidad de algún día jugar en contra. Estamos cada vez más cerca y nos puede tocar ahora en Copa del Rey”, señaló.