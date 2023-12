Fue campeón del mundo con Riquelme en Boca y criticó su gestión: "Estos 4 años no fueron buenos"

Las elecciones en Boca tiene en vilo no solo a los hinchas del Xeneize, sino también a todos los argentinos fanáticos del fútbol. Es que los comicios, que iban a realizarse hace más de una semana, fueron postergados por irregularidades denunciadas por la oposición encabezada por Andrés Ibarra y Mauricio Macri y aún no tienen fecha de reprogramación.

Lo cierto es que todos estos días de idas y vueltas, acusaciones y respuestas entre el oficialismo encabezado por el actual vicepresidente, Juan Román Riquelme, y la lista opositora, sirvieron para que varios nombres de peso en el Xeneize sienten posición respecto a su visión del polémico acto eleccionario que sigue en veremos.

Uno de ellos fue nada menos que José Horario Basualdo, campeón de la Copa Libertadores y de la Intercontinental en 2000 (precisamente junto a Riquelme), que en diálogo con Bolavip no dudó y se metió de lleno en el análisis de la actualidad xeneize.

“Los 4 años de Román no fueron buenos, los títulos no se obtuvieron de la manera que Boca está acostumbrado: con superioridad, presencia, a lo Boca. Se ganó generalmente por penales y terminamos estos 4 años en la Copa Sudamericana”, sentenció el Pepe, quien además agregó: “El armado del equipo y la cantidad de técnicos que se usaron llevaron a que Boca no tenga una buena performance en estos 4 años”.

Basualdo, quien formó parte del equipo titular que conquistó la Intercontinental en 2000 ante el Real Madrid en Japón, consideró también que “no es del agrado de nadie” que se posterguen tanto las elecciones.

“Ojalá hubieran sido en la fecha que se estipuló. La gente ya quiere votar, estaba esperanzada que se podía hacer enseguida, pero parece que no. Eso lleva a un problema grande, hay que esperar, otra no queda”, aseguró durante la charla con este medio.

La posible intervención en Boca

Mucho se habla en los últimos días de la chance de que el club sea intervenido por la Justicia en el caso de no poder realizarse las elecciones este domingo 17 de diciembre, hecho que motivó la preocupación de varios hinchas de Boca y el llamado de atención por parte del propio Riquelme.

Al respecto, Basualdo, también ganador de la Copa Libertadores con Vélez Sarsfield en 1994, opinó: “Judicializar las elecciones no perjudica al club, al contrario, le da mucha más autenticidad. Cuando se mete la política en el club pasan estas cosas. Se está jugando con cosas que no tendrían que jugársela. Cada uno trata de que sea lo más transparente posible”.

Ya metido de lleno en el análisis futbolístico, el ex jugador y actual DT también fue crítico con el año que tuvo Boca, pese a haber sido finalista de la Copa Libertadores de América: “El año de Boca no fue bueno, fue siempre con la mirada insegura, no era ese Boca firme. Podía dar más, nos quedamos con la frase de ‘somos los menos peores’. Si afuera somos los mejores por la gente, también tenemos que demostrarlo adentro”.

La chance del arribo de Diego Martínez a Boca

El nombre de Diego Martínez es el que suena con más fuerza para convertirse en el reemplazo oficial de Jorge Almirón en el banco como DT de Boca. Pero al Pepe Basualdo no lo convence esa posibilidad.

“No es de mi agrado Martínez. Le puede aportar a los jóvenes una charla y ver qué le puede sacar a cada uno. Pero eso no te lleva a ser un equipo temido como lo fue en otros años”, manifestó en diálogo con Bolavip.

Pero además, comparó su posible llegada a la labor que tuvieron otros dos ex compañeros suyos en el banco xeneize como Sebastián Battaglia y Hugo Ibarra. “Es un experimento más, como Battaglia e Ibarra. Los equipos que dirigió los mantuvo, tuvo un año bueno con Tigre, después pasó lo que pasó, con Huracán peleó el descenso y pudo zafar. Creo que Boca es mucho más que eso, tiene que venir un técnico consagrado, a la altura de lo que es el club y no estar experimentado a ver qué pasa”, sentenció.

¿Y Palermo?

Otro de los compañeros de Basualdo en el Boca multicampeón de Carlos Bianchi fue Martín Palermo, precisamente el candidato a DT de la lista de Ibarra-Macri. En este caso, el Pepe sí bancó la posible llegada del Titán al Xeneize.

“Cuando los técnicos arreglan contratos con otros clubes y después tienen la necesidad de ir a Boca o la Selección, hay cláusulas o algo de antemano. Cuando Palermo arregló con Platense, lo único que pensó es que si Boca lo llama él se iba a ir. Cuando se postuló Macri, creo que Martín no lo dudó”, opinó.

“Cómo no lo van a dejar ir, sería un egoismo total no dejar que cumpla su sueño. Es como si lo hubiera llamado la Selección. Son situaciones muy importantes en la carrera de un técnico. Yo creo que está hablado”, concluyó el ex mediocampista.