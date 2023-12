Por más extraño que parezca, en Boca está mucho más claro el panorama sobre quién será el entrenador una vez que hayan podido realizarse las elecciones que el relacionado al desarrollo en sí de la votación, que ya fue suspendida de su fecha original por la denuncia que hizo la oposición por irregularidades en el padrón y no tienen otra fecha cierta si se tiene en cuenta que la única disponible antes de fin de año es el 17 de diciembre y que los días corren sin que se destrabe la situación.

Andrés Ibarra y Mauricio Macri, quienes encabezan esa lista de oposición, ya anunciaron que contratarán a Martín Palermo en caso de salir victoriosos en las urnas. La renuncia de Diego Martínez a Huracán, reconociéndole a la dirigencia los contactos con Boca, pusieron sobre la mesa que es el favorito del oficialismo, que presenta a Juan Román Riquelme como candidato a la presidencia y a Jorge Ameal como vice, invirtiendo los roles actuales.

Si se analiza ese escenario, el versus entre Palermo y Martínez se juzga desigual por ser el primero uno de los más grandes ídolos del club. Sin embargo, una encuesta que realizó en sus redes sociales el periodista Augusto César, quien cubre el día a día del Xeneize, deja claro que no es esa la disputa, sino más bien Palermo vs. Riquelme o Marci vs. Riquelme.

Es que transcurridas ya 18 horas desde que la encuesta quedó abierta en la red social X, con participación de más de 9 mil votantes, el 72,4 por ciento de los participantes de la misma señalaron que prefieren a Diego Martínez como entrenador, por lo que solo un 27,6 eligió a Martín Palermo.

Sin embargo, hubo también muchas intervenciones en los comentarios de la publicación que permitió saber que un gran número de hinchas de Boca no están conformes con ninguna de las dos opciones planteadas. Por el contrario, se repitieron los pedidos por otros entrenadores como Gabriel Milito y Fernando Gago.

El enojo de Huracán con Boca

Consumada la salida de Diego Martínez de Huracán, luego de presentar a la directiva su renuncia indeclinable, en El Globo quedaron muy molestos con el proceder de Boca. “Esperaba otro gesto de la dirigencia de Boca. Tendría que haberse comunicado con nosotros. Yo ahora tengo que salir a buscar técnico y no voy a ir por uno que tenga trabajo. Son códigos”, expresó en diálogo con TyC Sports el mánager del club Daniel Vega.

Riquelme avanza por Bianchi

Antes que se confirmaran las conversaciones que mantuvo con Diego Martínez para ofrecerle el cargo de entrenador, se supo que Juan Román Riquelme también tenía pensado reunirse con Carlos Bianchi para ofrecerle un puesto en el club relacionado a las funciones de mánager o director deportivo. Tiempo después, también trascendió que buscarían nombrarlo Presidente Honorario de Boca, algo que ya hizo Real Madrid con Alfredo Di Stefano.

¿Elecciones en marzo?

Si la disputa judicial entre el oficialismo y la oposición no se resuelve antes del viernes 15 de diciembre, las elecciones de comisión directiva en Boca tampoco podrán realizarse el domingo 17, última fecha disponible para su realización este año. De ser así, las mismas podrían celebrarse recién en marzo de 2024, lo que daría lugar a meses de incertidumbre, acefalía y vacío legal.