Gabigol reveló su admiración por La Bombonera y coqueteó con jugar en Boca: “Quiero ir”

Gabriel Barbosa recordó sus dos goles a River en la final de la Copa Libertadores 2019 y llenó de elogios al Xeneize.

Gabriel Barbosa es uno de los pocos -quizás el único- futbolistas que es muy querido por los hinchas de Boca, pero sin haber jugado con la azul y oro. En ese sentido, rompió el silencio y reveló su admiración por La Bombonera que data de muchos años, además de que coqueteó con jugar en el Xeneize, lo que despertó el interés de los fanáticos.

Gabigol le anotó dos goles en dos minutos a River en la final de la Copa Libertadores 2019. (Getty Images)

Es una obviedad, pero vale recordar que todo comenzó cuando Gabigol le convirtió 2 goles en 3 minutos a River en la final de la Copa Libertadores 2019, durante su recordado paso por Flamengo. En aquella edición, el Millonario ganaba 1-0, pero el delantero marcó a los 89′ y a los 91′ para darle vuelta el partido a los dirigidos por Marcelo Gallardo.

Lo cierto es que Davoo Xeneize le regaló la casaca de Boca con la ‘9’ y ‘Gabigol’ en la espalda, durante una entrevista exclusiva. “Fui una vez a entrenar a La Bombonera con Flamengo y me dieron una camiseta“, recordó rápidamente el brasileño. Inmediatamente después, confesó: “Me gustó mucho, no la conocía. Caminamos por las tribunas, bajamos y entrenamos ahí“.

Gabigol le anotó dos goles en dos minutos a River en la final de la Copa Libertadores 2019. (Getty Images)

El streamer le repitió el cariño de los hinchas y él respondió: “¿Realmente les caigo bien? Muchos me envían mensajes, es tremendo“. Pocos segundos más tarde, hizo hincapié en el trato que recibe de parte de los fanáticos del Xeneize y agregó: “No tenía idea que me querían tanto. Cada vez que voy me dan camisetas, me tratan bien y hablamos sobre jugar en Boca“.

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En ese momento, redobló la apuesta y fue por más. “La hinchada es muy diferente a Brasil, no es igual“, sostuvo en primera instancia. Y ahí sentenció: “No sé si algún día voy a jugar en Boca, podría suceder“. No conforme con eso, aseguró: “Pero definitivamente quiero ir a ver un partido desde la tribuna al menos. Es demasiado grande”.

"No sé si algún día voy a jugar en Boca, podría suceder, pero definitivamente quiero ir a ver un partido al menos desde la tribuna de La Bombonera porque es demasiado grande".



Gabigol con @DavooXeneizeJRR pic.twitter.com/NZVvLlCYAL — Sebastián Bezzerri (@SBezzerri) October 23, 2026

Durante la entrevista, Davoo le preguntó sobre el gol más importante de su carrera y no titubeó. “Contra River. El segundo más que el primero, el de volea al último minuto“, manifestó Gabigol al recordar la gesta histórica que protagonizó en Lima. Y por último, culminó: “Dos goles en tres minutos es algo que no va a volver a suceder nunca más“.