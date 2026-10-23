Miguel Merentiel fue reservado por Uruguay y se perdería la semifinal de la Copa Argentina

Bien se sabe que Miguel Merentiel atraviesa una gran actualidad y es el goleador de Boca en lo que va del año y en cada competición. Como no podía ser de otra manera, tiene repercusiones y es por eso que incluido en la prelista de la Selección de Uruguay para la inminente fecha FIFA, pero eso significa que se perdería un partido muy importante.

Miguel Merentiel, goleador uruguayo de Boca. (Getty Images)

Cabe recordar que ya había sido parte de la nómina preliminar durante el mes anterior, pero finalmente fue excluido por Diego Forlán y por eso pudo jugar ante Racing en la histórica remontada. En aquella oportunidad, la Garra Charrúa perdió con Japón y venció a Corea del Sur e India, en medio de este nuevo proceso que recién comienza.

Lo cierto es que Merentiel fue reservado para la Selección de Uruguay de cara a la inminente fecha FIFA de noviembre, en una evidente señal de que es seguido de cerca y podría integrar la lista de convocados definitiva, que se conocerá en los próximos días. Así las cosas, de confirmarse oficialmente, se transformaría en una baja de peso para un mata-mata.

Un dato importante a tener en cuenta es que uno de los enfrentamientos será ante la Selección Argentina en La Bombonera el 13 de noviembre, por lo que la Bestia podría ser local y visitante a la vez. A su vez, vale resaltar que Forlán no incluyó a Leandro Lozano, el otro futbolista uruguayo y de excelente presente que tiene el Xeneize en sus filas.

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Miguel Merentiel se perdería la semifinal de Copa Argentina vs Banfield

En caso de ser convocado a la Selección de Uruguay, Merentiel se perdería la semifinal de la Copa Argentina contra Banfield. Dicho encuentro se llevará a cabo el sábado 14 de noviembre en Mendoza, en plena fecha FIFA, tal como lo organizó la AFA. Por ese motivo, puertas adentro se sigue de cerca la situación para conocer el panorama lo más pronto posible.

Miguel Merentiel, goleador uruguayo de Boca. (Getty Images)

Por otro lado, Álvaro Montero podría ir con Colombia nuevamente, de igual manera que ocurrió hace unas semanas (ausente ante Racing). Además, Leonel Flores tiene altas chances de ser citado por Lionel Scaloni, aunque haría la misma travesía para jugar con ambas camisetas. A su vez, Lautaro Blanco y Carlos Palacios también son seguidos de cerca.