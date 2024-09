En la previa del Superclásico que tendrá a Boca haciendo de local en La Bombonera ante River, este sábado desde las 16.00, un multicampeón con El Xeneize, tanto como jugador como siendo parte del cuerpo técnico de Alfio Basile, dijo que a Diego Martínez todavía le hace falta animarse más en su rol de entrenador.

Se trata de Jorge Ribolzi, quien aseguró que antes de pensar en el rival, Boca tiene que resolver los problemas propios y lograr una regularidad que hasta el momento no ha tenido. “Los detalles, en estos partidos, son muy importantes. Hay que estar concentrado, con mucha atención y hacer lo imposible para que no se te salga la cadena. Son detalles que hay que ir corrigiendo, no solo de parte del técnico sino también del propio jugador”, dijo en diálogo con Radio Mitre.

El Ruso, que como ayudante de Coco Basile conquistó con El Xeneize Apertura 2005 y Clausura 2006, además de la Copa Sudamericana de 2005, se refirió a la tarea de Diego Martínez como conductor y deslizó que hay responsabilidades que todavía le falta asumir.

“Me gusta Martínez. Nunca hablé con él. Se tiene que soltar. Veo que sabe lo que quiere, pero a veces puede ser que tenga algunos temores. Tenés que entender que Boca es protagonismo. Después tenés un rival, pero el protagonismo no lo podes perder”, aseguró.

Prueba de fuego para Diego Martínez, en La Bombonera y ante River.

La importancia de Cavani

Tras completar los últimos entrenamientos a la par del grupo, Edinson Cavani está llamado a ser titular este sábado ante River en La Bombonera, más allá de contabilizar ya un mes de inactividad. En ese sentido, Ribolzi explicó por qué es tan importante para Boca poder contar con él, siempre que se encuentre en óptimas condiciones físicas.

“Rengo no lo vas a poner. Pero para un central, tenerlo a Cavani enfrente, provoca, preocupa. No puedo decir cómo está físicamente. Imagino que a un 70, un 80 por ciento. Pero es un jugador importante por su sola presencia, no solo para el rival sino también para los compañeros”, señaló.

¿Cuándo y por dónde ver el Superclásico entre Boca y River?

El Superclásico entre Boca y River se jugará el sábado 21 de septiembre desde las 16:00, en La Bombonera. El mismo podrá verse a través de las pantallas de TNT Sports y de ESPN Premium. Cabe recordar que el árbitro del encuentro será Nicolás Ramírez, quien hará su estreno en un duelo de esta magnitud.

Los títulos de Jorge Ribolzi con Boca

El Ruso sabe muy bien de qué se trata ganar con la camiseta de Boca, tanto a nivel local como internacional. Como jugador, fue campeón de Copa Libertadores e Intercontinental en 1977, además de conquistar Metropolitano y Nacional de 1976 y otro Campeonato Metropolitano en 1981. Como ayudante de campo de Coco Basile ganó la Copa Sudamericana en 2005 y dos veces la Recopa. También coronó en el Apertura 2005 y el Clausura 2006.