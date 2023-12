La situación por la presidencia de Boca se encuentra en un punto crítico, y con el retraso en la fecha de elecciones, ambas listas todavía tienen tiempo para hacer movimientos que convenzan a los socios para elegirlos.

La elección del entrenador es una de las principales cuestiones a tener en cuenta, y desde el oficialismo parecen tener a Diego Martínez como el elegido para ser el nuevo entrenador de Boca. Martínez presentó su renuncia como DT de Huracán el jueves pasado, y la dirigencia del Globo apuntó contra el Xeneize por la decisión.

Daniel Vega, mánager del club, dio una entrevista con TyC Sports, en la cual reconoció que “esperaba otro gesto de la dirigencia de Boca”. Según Vega, “[la dirigencia de Boca] tendría que haberse comunicado con nosotros“, y recalcó “Yo, si tengo que ir a buscar un técnico, no voy a buscar a uno que tenga trabajo. Son códigos, pero no del fútbol, de la vida.”

Además, Vega se refirió a los comentarios del propio Martínez a la hora de darles las razones de dejar el cargo en Huracán, y no se guardó nada: “Él [Martínez] nos explicó que se cumplió uno de sus tres sueños profesionales en un llamado ahora y que era dirigir a Boca“, reveló.

Huracán, sorprendido pero agradecido con Martínez

El paso de Diego Martínez por Huracán cumplió con los objetivos de la dirigencia e incluso superó las expectativas. El club escapó de los puestos de descenso y terminó sin sufrir el campeonato, a la vez que alcanzó los cuartos de final de la Copa de la Liga y de la Copa Argentina.

Vega expresó que no hay ningún resentimiento para con Martínez “se entiende, es un desarrollo personal y deportivo, ¿Cómo no lo vamos a entender los que estamos en el fútbol?”, comentó en la entrevista.

Por su parte, esta situación provoca que Huracán tenga que replantearse el trabajo del próximo año, ya que tendrá que encontrar un nuevo entrenador para encarar el 2024. “El escenario que se venía trabajando todos los días era con Martínez en 2024”, admitió Vega.

“Nos encontramos con un escenario que no visualizaba durante todo este tiempo. Había una idea de proponer una extensión del vínculo y un proyecto más duradero, pero ante la situación que nos planteó cambió todo“, contó el mánager del Globo.

Para cerrar el tema, Vega dejó en claro que no ha habido ni habrá resquemores con Martínez: “Nosotros tenemos que trabajar en lo que viene, Huracán está por encima de cualquier nombre. Yo no tenía ninguna relación previa con él pero los dos nos pusimos al servicio de un tema no fácil de sacar adelante. Su profesionalismo fue intratable”, sentenció.

El oficialismo de Boca elige a Martínez para liderar el equipo en 2024

Juan Román Riquelme es quien lidera la lista del oficialismo para convertirse en nuevo Presidente de Boca. Y como hombre de la zona norte, ha tenido en carpeta a Diego Martínez desde la etapa en la que el entrenador dirigía a Tigre.

En aquel momento no se terminó dando la operación, pero ahora Riquelme va a hacer todo lo posible para convertirlo en el DT de Boca Juniors a partir de enero del 2024.

Vega ratificó en esta entrevista que Martínez había recibido el llamado del Xeneize, y ahora sólo queda ver cómo resultan las elecciones en Boca (cuando se lleven a cabo), para conocer si la fórmula de Juan Román Riquelme seguirá al frente del club, y Martínez finalmente llega para ser el nuevo DT.