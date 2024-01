Luego de vencer en el primer amistoso formal del año a Gimnasia y Tiro de Salta, Boca sigue con la pretemporada en el predio ubicado en Ezeiza, en donde además de hacer la parte física más fuerte, también hizo otro encuentro para sumar minutos, de manera informal, ante Estudiantes de Caseros.

Allí, en dos duelos ante el equipo de la Primera Nacional, en los que Diego Martínez probó con un mix entre suplentes y titulares más algunos juveniles de la Reserva, el Xeneize se quedó con las victorias, 1 a 0 en el primer encuentro con gol de Benedetto, y 2 a 0 en el segundo, con tantos de Briasco y Román Rodríguez.

Una vez finalizada esta jornada amistosa, ocurrió un hecho particular, en el que Miguel Merentiel y Marcelo Saracchi, dos de las figuras del elenco de la Ribera, tuvieron un gran gesto con su compatriota Franco Fagúndez, quien disputó uno de los amistosos con el Pincha de Caseros.

En diálogo con el Diario Olé, el delantero uruguayo de 23 años, comentó que los futbolistas del Xeneize se acercaron para hablar con él, ya que son de la misma ciudad, y luego tuvieron dos buenos gestos, debido a que le regalaron la indumentaria de entrenamiento, así como también botines.

“El Chelo Saracchi y Miguel Merentiel me regalaron botines y ropa de entrenamiento, la verdad es que estamos re contentos. Los pibes de Boca se portaron”, comenzó explicando, para luego agregar: “Soy uruguayo, de Paysandú, como Miguel Merentiel. Lo conozco hace ya un tiempo y él conoce a mi familia. Después de charlar un rato sobre las cosas que teníamos en común, me llevó a la utilería porque quería regalarme unos botines”.

Siguiendo con su relato, comentó: “Cuando llegamos, me los probé y me quedaron chicos. Cuando Merentiel vio que los botines me quedaban chicos, se sacó la ropa de entrenamiento y me regaló la pilcha. Le agradecí y nos quedamos charlando. Un rato más tarde se acercó el Chelo Saracchi, otro vecino de Paysandú, a charlar con nosotros y me preguntó: “¿Cuántos pares de botines tenés?”. Y yo le respondo: “Uno solo, el que uso para jugar”. En ese momento me pregunta cuánto calzo y se va… Al rato me trae dos cajas de botines de mi talle y me dice: “Tenés que tener dos o tres pares siempre”.

Finalmente, para cerrar, Fagúndez contó qué hizo con los botines: “Yo me quedé con uno y el segundo se lo di a Lautaro Sotto, un compañero que necesitaba. Además, a otros chicos les regalaron camisetas. La verdad es que hoy cuesta comprarse un par de botines y que los chicos de Boca hayan tenido este gesto es hermoso. La humildad de ellos nos dejó sin palabras”.

El próximo partido de Boca

El próximo sábado, con transmisión de Star+, Boca visitará a Talleres en lo que será su segundo amistoso (sin contar los que fueron a puertas cerradas) de pretemporada. El partido comenzará a las 21:30 y se llevará a cabo en el Estadio Mario Alberto Kempes.