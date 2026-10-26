Jagger Herrera reveló cómo vivió su primer gol en Boca: “Felicidad máxima”

El zaguero central convirtió el tanto agónico que fue el 1-0 ante Independiente para seguir punteros en la Tabla Anual.

Este domingo por la tarde, Boca venció 1-0 a Independiente por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026. Con un gol agónico de Facundo Herrera, el Xeneize se llevó tres puntos fundamentales de Avellaneda para seguir puntero de la Tabla Anual a falta de solamente dos jornadas y en la previa del Superclásico ante River del próximo fin de semana.

Pasan los partidos y Jagger cada vez juega mejor. Ya más asentado y como dueño absoluto del puesto tras ganarle la pulseada a Ayrton Costa y Marco Pellegrino a base de buenos rendimientos, ahora marcó su primer tanto en Primera. En medio de este contexto positivo, se convirtió en una fija para Rodolfo Arruabarrena y él le responde.

Jagger Herrera, figura de Boca.

Lo cierto es que, en una entrevista exclusiva con El Canal de Boca, el zaguero central rompió el silencio. “Literalmente, yo no vi que la pelota entró“, confesó Herrera en primera instancia sobre el momento de su primer gol como profesional. Pocos segundos más tarde, también agregó: “Vinieron todos a festejar y recién ahí me di cuenta“.

Inmediatamente después, fue consultado sobre la sensación de convertir un tanto con la camiseta de Boca. “Felicidad máxima por hacer mi primer gol con este club y más que nada poder ayudar al equipo, que estamos peleando arriba“, reconoció Jagger sin titubear ante el micrófono, con un evidente tono de alegría y satisfacción.

El golazo de Facundo "Jagger" Herrera que le dio el triunfo a Boca ante Independiente 👊🏼⚽️ pic.twitter.com/h0350Dn8Kh — El Canal De Boca (@ElCanaldeBoca) October 26, 2026

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Por otro lado, también habló en nombre del equipo. “Sabíamos que teníamos que ganar, vamos a todas las canchas a ganar“, aseguró el defensor de apenas 20 años. En cuanto al difícil compromiso contra Independiente, manifestó: “Fue un partido muy duro, como todos los clásicos. Pero estoy contento porque lo pudimos sacar adelante“.

Por último pero no menos importante, elogió a Álvaro Montero por su atajada determinante sobre el final. “La verdad que lo de Álvaro es fundamental“, sostuvo al principio. De hecho, en ese preciso momento, añadió: “Si bien yo hice el gol, la tapada que sacó él son tres puntos también porque el partido ya terminaba y nos empataban. Fue algo lindo“.

¡PRIMER GOLAZO Y TRIUNFO CLÁSICO! 👊🏼⚽



Facundo “Jagger” Herrera habló con El Canal de Boca sobre su enorme felicidad por marcar su primer gol en Primera División ante Independiente, el apoyo del equipo y el rol fundamental de Álvaro Montero en la defensa.



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