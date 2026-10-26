La premonición de Leandro Paredes en el gol de Jagger Herrera para la victoria de Boca ante Independiente

El volante del Xeneize le dijo al defensor que iba a marcar en el córner que ejecutó Villa.

En el Estadio LIbertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, por la fecha 14 del Grupo A del Torneo Clausura, Boca le ganó 1 a 0 a Independiente con gol de Facundo Herrera, y de esta manera no solo se aseguró la clasificación a octavos de final, sino que recuperó la cima de la tabla anual.

En este encuentro, el capitán del Xeneize, Leandro Paredes, tuvo una premonición, ya que antes del tanto que convirtió ‘Jagger’ Herrera sobre la hora, le dijo al defensor central que vaya a cabecear debido a que iba a hacer el gol para darle la victoria a los dirigidos por Arruabarrena.

“Dale que haces el gol, dale”, fueron las palabras de Paredes para Herrera, cuando este iba lentamente al área de Independiente a cabecear el córner que fue ejecutado por Sebastián Villa al primer palo, para allí llegar con una palomita que venció la estirada de Santiago Mele.

“Le dije antes, cuando pasaba, le dije que vaya convencido de que iba a hacer el gol y cumplió. Estoy feliz por él y por todos los chicos que están haciendo un gran campeonato”, reveló Paredes al respecto en diálogo con ESPN, una vez consumada la victoria del Xeneize.

Además, Herrera comentó que también Santiago Ascacibar le dijo que iba a convertir ante Independiente. “Paredes me dijo que iba a hacer el gol, el Ruso también. Yendo justo para el área me dijo que iba a hacer el gol, traté de anticipar al primer palo, me tiré de palomita y por suerte entró”, soltó.

💪 ¡LA CONFIANZA QUE TRANSMITE EL CAPITÁN! Imperdible momento entre Leandro Paredes y 'Jagger' Herrera antes del gol del triunfo de Boca ante Independiente.



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Paredes también elogió a Montero

Luego de consumada la victoria visitante, el campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022 se deshizo en elogios hacia el arquero colombiano: “¿El abrazo a Montero? Nos salvó otra vez. Los buenos arqueros están para los momentos clave y hoy lo volvió a demostrar”, señaló.

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